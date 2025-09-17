明報新聞網
即時兩岸

第22屆中國-東盟博覽會開幕  韓正：促命運共同體邁上新台階 (20:11)

國家副主席韓正今天（17日）上午在廣西南寧出席第22屆中國-東盟博覽會暨中國-東盟商務與投資峰會開幕式並致辭。韓正表示，在雙方領導人戰略引領下，中國東盟全面戰略伙伴關係持續深化，已成為亞太區域合作中最為成功和最具活力的典範。中國願繼續同東盟國家一道，以更加積極的姿態和更加務實的舉措，推動中國-東盟命運共同體建設不斷邁上新台階。

韓正提出四點建議：一是加強彼此發展戰略對接，高質量共建「一帶一路」，共同落實好全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議。二是加快區域開放合作步伐，共同建設好中國-東盟自貿區3.0版，繼續高質量實施《區域全面經濟伙伴關係協定》。三是推動產業鏈供應鏈聯動發展，不斷拓展新興產業合作。四是增進文明交流互鑒，實施更多得民心、順民意、惠民生項目。

韓正指出，中國-東盟博覽會、商務與投資峰會是促進區域發展合作的重要平台。希望各方用好這一平台，共享機遇、共促未來。

緬甸總理紐梭、老撾國家副主席本通、柬埔寨副首相兼內閣辦公廳大臣翁賽維索、馬來西亞副總理兼能源及水務轉型部部長法迪拉、越南副總理梅文政、東盟秘書長高金洪出席開幕式並先後致辭。

隨後，韓正宣布博覽會開幕，並與嘉賓共同啟幕。 

（央視新聞）

相關字詞﹕博覽會 韓正 開幕式 東盟 一帶一路 命運共同體

