第22屆中國-東盟博覽會開幕  韓正：促命運共同體邁上新台階 (20:11)

韓正提出四點建議：一是加強彼此發展戰略對接，高質量共建「一帶一路」，共同落實好全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議。二是加快區域開放合作步伐，共同建設好中國-東盟自貿區3.0版，繼續高質量實施《區域全面經濟伙伴關係協定》。三是推動產業鏈供應鏈聯動發展，不斷拓展新興產業合作。四是增進文明交流互鑒，實施更多得民心、順民意、惠民生項目。

韓正指出，中國-東盟博覽會、商務與投資峰會是促進區域發展合作的重要平台。希望各方用好這一平台，共享機遇、共促未來。

緬甸總理紐梭、老撾國家副主席本通、柬埔寨副首相兼內閣辦公廳大臣翁賽維索、馬來西亞副總理兼能源及水務轉型部部長法迪拉、越南副總理梅文政、東盟秘書長高金洪出席開幕式並先後致辭。

隨後，韓正宣布博覽會開幕，並與嘉賓共同啟幕。

