明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

《習近平談治國理政》第五卷出版座談會召開  蔡奇出席並講話 (19:57)

《習近平談治國理政》第五卷出版座談會今（17日）在北京召開，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話。他表示，學習《習近平談治國理政》第五卷，最重要的就是深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，自覺做新時代黨的創新理論的堅定信仰者和忠實實踐者。

蔡奇表示，《習近平談治國理政》第五卷是新時代中國共產黨人堅持和發展中國特色社會主義的最新理論結晶，生動記錄了習近平總書記帶領黨和人民繼續進行偉大鬥爭、建設偉大工程、推進偉大事業、實現偉大夢想的歷史進程。《習近平談治國理政》第五卷是對中共二十大以來黨領導人民推進中國式現代化偉大實踐的科學總結，集中展現了中共堅持「兩個結合」、推進馬克思主義中國化時代化的最新成果，充分反映了中共推動構建人類命運共同體的智慧擔當，「為我們進一步學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想提供了權威教材」。

蔡奇要求，要將《習近平談治國理政》第一卷至第五卷作為一個整體，認真組織學習，深化理論研究，加強宣傳闡釋，創新對外宣傳，把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想引向深入，激勵廣大黨員、幹部和群眾為強國建設、民族復興而努力奮鬥。

（央視新聞）

相關字詞﹕習近平 治國理政 座談會 蔡奇

上 / 下一篇新聞