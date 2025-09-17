《習近平談治國理政》第五卷出版座談會召開  蔡奇出席並講話 (19:57)

蔡奇表示，《習近平談治國理政》第五卷是新時代中國共產黨人堅持和發展中國特色社會主義的最新理論結晶，生動記錄了習近平總書記帶領黨和人民繼續進行偉大鬥爭、建設偉大工程、推進偉大事業、實現偉大夢想的歷史進程。《習近平談治國理政》第五卷是對中共二十大以來黨領導人民推進中國式現代化偉大實踐的科學總結，集中展現了中共堅持「兩個結合」、推進馬克思主義中國化時代化的最新成果，充分反映了中共推動構建人類命運共同體的智慧擔當，「為我們進一步學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想提供了權威教材」。

蔡奇要求，要將《習近平談治國理政》第一卷至第五卷作為一個整體，認真組織學習，深化理論研究，加強宣傳闡釋，創新對外宣傳，把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想引向深入，激勵廣大黨員、幹部和群眾為強國建設、民族復興而努力奮鬥。

（央視新聞）