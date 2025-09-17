明報新聞網
即時兩岸

人民網：涉毒藝人蘇永康演唱會應取消　需進一步向審批當局問責 (16:42)

本港歌手蘇永康原定10月6日在浙江溫州舉辦演唱會，因遭網友重提23年前吸毒醜聞，掀起抵制潮，個唱終被取消。官媒「人民網」周三（17日）發文指出，「取消蘇永康演唱會是必須的，進一步依法依規問責也是必須的。」

人民網的文章質疑，事件仍有很多疑問待解：蘇永康演唱會是如何發起的？為什麼連網民都能看出來的問題卻能突破審批關口？誰該為此負責？

文章指出，類似的案例已經不止發生一次，蘇永康近兩年在其他城市也曾開過演唱會。面對這種「破窗效應」，所觸及的深層次問題不能不讓人警醒。這類事件造成的後果是顯而易見，相關部門的權威和價值取向備受質疑，公信力也不免遭受侵蝕。於此而言，取消蘇永康演唱會是必須的，進一步依法依規問責也是必須的。唯有這樣，才能以儆效尤，形成震懾效應。

文章又指出，一段時間以來，一些涉毒藝人嘗試復出，希望重回聚光燈下。這種行為是堅決不被允許的，每一次對涉毒藝人的寬容，都是對緝毒英雄的褻瀆；每一次對涉毒藝人復出網開一面，都是對法治和公序良俗的破壞，也是對大眾情感的傷害。這也提醒相關藝人，莫試探公眾的容忍度，莫挑戰基本的社會規範。相關商業機構在邀請、推廣藝人時，應嚴格將藝人的道德品行、法律紀錄作為重要考評依據。

文章也提醒相關審批部門，要嚴格管理，守土有責。亡羊補牢固然也有可取之處，但是由此造成的公信力損失，尤其值得深思和警示。（人民網）

相關字詞﹕蘇永康 演唱會 編輯推介

