即時兩岸

抗戰勝利80周年紀念活動總結會　習近平：總結經驗完善大黨大國典禮制度 (14:23)

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動總結會議今（17日）在北京舉行，國家主席習近平接見紀念活動籌辦工作各方面代表。他表示，要認真總結籌辦紀念活動的經驗做法，不斷豐富完善大黨大國典禮制度。

習近平在人民大會堂接見紀念活動籌辦工作各方面代表，向他們表示感謝和問候，對他們的辛勤付出和出色成績給予充分肯定，勉勵各人奮發進取、再立新功。中共中央政治局常委、紀念活動領導小組組長蔡奇參加接見並在總結會議上講話。

習近平強調，這次活動，是一次莊嚴隆重、大氣磅礴、震撼人心、激勵奮進的抗戰紀念盛典，進一步弘揚了偉大抗戰精神，堅定了全面推進強國建設、民族復興偉業的信念信心，展示了推動構建人類命運共同體的責任擔當。

習近平強調，要充分用好紀念活動激發的強大正能量，持續用好紀念活動這本生動的愛國主義教材。要堅持正確抗戰史觀、二戰史觀，堅定歷史自信，從中共領導全民族眾志成城英勇抗戰的偉大勝利中汲取智慧和力量，堅定站在歷史正確一邊，把握歷史主動，在以史為鑒中不斷開創未來。要講好中國抗戰故事、和平發展故事，向世界表明中國是戰後國際秩序的堅定維護者，展示中國致力於構建人類命運共同體的負責任大國形象。（央視新聞）

