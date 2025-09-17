人民日報：中方將依法審批TikTok所涉技術出口、知識產權使用授權等事宜 (10:39)

文章寫道，以合作方式妥善解決TikTok問題是本輪中美會談取得的積極進展。雙方在充分尊重企業意願和市場規律的基礎上，就通過TikTok美國用戶數據和內容安全業務委託運營、算法等知識產權使用授權等方式達成基本共識，充分證明蠻橫施壓不是解決問題之道，相互尊重、平等協商才是共贏的智慧。美方應按照雙方達成的共識，為包括TikTok在內的中資企業在美持續運營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。

不過文中同時指出，經過一系列經貿磋商之後，美方單方面對中國採取經貿限制措施的錯誤做法並沒有停止。美方不斷擴大對中國實體的制裁清單，長臂管轄的手愈伸愈長，這種單邊霸凌行徑違反國際法和國際關係基本準則，中方在會談中向美方提出嚴正關切。如果美方實質性侵害中方利益，中方有豐富的手段和工具進行反制。（人民日報）