明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

人民日報：中方將依法審批TikTok所涉技術出口、知識產權使用授權等事宜 (10:39)

美國總統特朗普周二（16日）表示已與中國就TikTok問題達成協議，TikTok將繼續在美國營運。中國官媒《人民日報》「鐘聲」周三（17日）發表文章稱，中方之所以與美方就TikTok問題達成相關共識，是因這一共識基於相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，符合雙方利益。這體現了中方的建設性和負責任態度。中方堅決維護國家利益和中資企業合法權益的原則立場沒有變，將依法審批TikTok所涉及的技術出口、知識產權使用權授權等事宜。

文章寫道，以合作方式妥善解決TikTok問題是本輪中美會談取得的積極進展。雙方在充分尊重企業意願和市場規律的基礎上，就通過TikTok美國用戶數據和內容安全業務委託運營、算法等知識產權使用授權等方式達成基本共識，充分證明蠻橫施壓不是解決問題之道，相互尊重、平等協商才是共贏的智慧。美方應按照雙方達成的共識，為包括TikTok在內的中資企業在美持續運營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。

不過文中同時指出，經過一系列經貿磋商之後，美方單方面對中國採取經貿限制措施的錯誤做法並沒有停止。美方不斷擴大對中國實體的制裁清單，長臂管轄的手愈伸愈長，這種單邊霸凌行徑違反國際法和國際關係基本準則，中方在會談中向美方提出嚴正關切。如果美方實質性侵害中方利益，中方有豐富的手段和工具進行反制。（人民日報）

相關字詞﹕中美角力 特朗普 習近平 編輯推介

上 / 下一篇新聞