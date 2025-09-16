蘇永康遭網民投訴曾藏毒　10月溫州演唱會取消 (14:42)

浙江省文化廣電和旅遊廳相關處室工作人員周一（15日）證實，接獲關於蘇永康演唱會的相關反映，指出蘇永康演唱會的報批資料合規，由省廳層面審批。

據大麥網平台周一顯示，蘇永康「So Live」2025巡迴演唱會溫州站（中秋佳節）將於10月6日在溫州奧體中心體育館舉辦，票價為199元至699元人民幣不等，所有門票已經售罄。

蘇永康近期正在多地舉行演唱會，據廣東省文旅廳官網，今年內已批准蘇永康「So Live」2025巡迴演唱會連州站和懷集站。此前，蘇永康還曾在佛山、東莞、北京等地舉辦演唱會。

公開資料顯示，蘇永康2002年在酒吧因藏毒被捕，之後入獄強制勒戒11天即出獄。根據中國演出協會《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》規定，演藝人員不得「組織、參與、宣揚涉及淫穢、色情、賭博、毒品、暴力、恐怖或者黑惡勢力等非法活動」，如果違反從業規範，由中國演出行業協會根據本辦法，在其從業範圍內實施自律懲戒措施。

不過，《辦法》也提到，受到聯合抵制的演藝人員需要繼續從事演出活動，本人或其所屬單位應當在聯合抵制期限屆滿前3個月內向道德建設委員會提出申請，經道德建設委員會綜合評審後，給予是否同意復出的意見。對符合復出條件的演藝人員，由中國演出行業協會向會員單位和個人通報，取消聯合抵制措施，並監督引導其參與行業培訓、職業教育、公益項目等活動，改善社會形象。（紅星新聞/上觀新聞）