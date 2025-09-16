國家宗教事務局新規：宗教教職人員不得通過網絡自我炒作 (13:46)

根據中央統戰部微信公眾號「統戰新語」文章指出，該文件是深入貫徹落實《宗教事務條例》《宗教教職人員管理辦法》《互聯網信息服務管理辦法》《互聯網宗教信息服務管理辦法》等法規規章相關規定的具體舉措，有利於規範宗教教職人員網絡行為，維護互聯網宗教領域良好秩序。

該「行為規範」共18條，對宗教教職人員實施網絡行為作出具體規定，包括明確宗教教職人員實施網絡行為，應當熱愛祖國，擁護中共領導，擁護社會主義制度，遵守國家法律法規和宗教事務管理有關規定。明確宗教教職人員在互聯網上講經講道或者從事宗教教育培訓，可以且僅限於通過取得《互聯網宗教信息服務許可證》的宗教團體、宗教院校、寺觀教堂依法自建的互聯網站、應用程序、論壇等進行。

對於違反本規範的宗教教職人員，由宗教事務部門會同網信部門、公安機關責令互聯網宗教信息傳播平台提供者，依法依約採取警示整改、限制功能直至關閉賬號等處置措施。（微信公眾號「統戰新語」）

