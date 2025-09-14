明報新聞網
即時兩岸

王毅晤斯洛文尼亞總統：中方願加強多邊協作　構建更加公正合理全球治理體系 (12:16)

中國外交部長王毅上周六（13日）在斯洛文尼亞首都盧布爾雅那與斯洛文尼亞總統穆薩爾會晤。王毅表示，面對變亂交織的世界，國家主席習近平提出全球治理倡議，旨在改革和完善全球治理體系，倡議中蘊含的五大核心理念同聯合國憲章宗旨一脈相承，符合國際社會共同期盼。中國將繼續站在大多數國家一邊，反對世界重回叢林法則，以行動捍衛國際公平正義。中方願同斯洛文尼亞加強多邊協作，維護國際關係基本準則，推動政治解決熱點問題，構建更加公正合理的全球治理體系。希望斯洛文尼亞為推動中歐關係，以及中國同中東歐國家合作，繼續發揮積極作用。

王毅稱，斯洛文尼亞踐行具有全球視野的「小國大外交」，客觀、友善看待中國的發展振興，視中國為伙伴而非對手，符合包括斯洛文尼亞在內各方的利益。中斯關係超越社會制度差異，是不同國情、大小國家相互尊重、合作共贏的典範。去年在盧布爾雅那落成的中斯友好紀念碑已成為兩國友誼的最新象徵。

穆薩爾對中國發展尤其是綠色轉型取得的成就表示高度讚賞。穆薩爾稱，斯中建交30多年，雙方合作伙伴關係取得重要成果。斯方高度讚賞中國作為負責任大國堅持多邊主義，為國際社會作出榜樣。斯洛文尼亞外交致力於尋求伙伴而非製造對立，願同中方密切協作，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護開放合作和自由貿易，共同應對氣候變化等全球性挑戰。（中新社）
