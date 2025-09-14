王毅晤斯洛文尼亞總統：中方願加強多邊協作　構建更加公正合理全球治理體系 (12:16)

中國外交部長王毅上周六（13日）在斯洛文尼亞首都盧布爾雅那與斯洛文尼亞總統穆薩爾會晤。王毅表示，面對變亂交織的世界，國家主席習近平提出全球治理倡議，旨在改革和完善全球治理體系，倡議中蘊含的五大核心理念同聯合國憲章宗旨一脈相承，符合國際社會共同期盼。中國將繼續站在大多數國家一邊，反對世界重回叢林法則，以行動捍衛國際公平正義。中方願同斯洛文尼亞加強多邊協作，維護國際關係基本準則，推動政治解決熱點問題，構建更加公正合理的全球治理體系。希望斯洛文尼亞為推動中歐關係，以及中國同中東歐國家合作，繼續發揮積極作用。