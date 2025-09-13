明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

商務部：就美國對華集成電路領域相關措施發起反歧視立案調查 (20:54)

中國商務部9月13日發布商務部公告2025年第50號，公布就美國對華集成電路領域相關措施發起反歧視立案調查。

商務部獲得初步證據和信息顯示，美國對華集成電路領域相關措施（以下稱被調查措施）符合《中華人民共和國對外貿易法》第七條規定的「在貿易方面對中華人民共和國採取歧視性的禁止、限制或者其他類似措施」的情形。商務部決定自9月13日起就美國被調查措施啟動反歧視調查。

本次調查對像為美國對華集成電路領域相關措施，可包括：

（一）2018年以來，美國政府基於對華301調查結果，已經或將要對包括集成電路在內的中國產品加徵關稅，以及其他可能的禁止、限制或類似措施。

（二）2022年以來，美國政府通過發布相關規則、發送通知函等方式，限制對中國出口集成電路相關產品、制造設備等，限制「美國人」參與中國半導體項目。如2022年10月、2023年10月、2024年12月、2025年1月等發布的規則。

（三）2022年以來，美國政府根據《晶片與科學法》及相關規則，限制相關企業和個人在中國相關領域開展經貿與投資活動等。

（四）2025年5月，美國政府發布新聞和指南，限制使用包括華為昇騰晶片在內的中國先進計算集成電路、限制美國人工智能晶片用於訓練中國人工智能模型等。

此外，美國在集成電路領域，包括設計、製造、封裝、測試、裝備、零部件、材料、工具在內的各個環節以及具體應用場景等，對華采取的其他歧視性禁止、限制或類似措施也在本次調查範圍內。

本次調查自2025年9月13日開始，調查期限通常為3個月，特殊情況下可適當延長。（中國商務部）

相關字詞﹕商務部 集成電路 反歧視立案調查

上 / 下一篇新聞