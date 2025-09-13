商務部：就美國對華集成電路領域相關措施發起反歧視立案調查 (20:54)

商務部獲得初步證據和信息顯示，美國對華集成電路領域相關措施（以下稱被調查措施）符合《中華人民共和國對外貿易法》第七條規定的「在貿易方面對中華人民共和國採取歧視性的禁止、限制或者其他類似措施」的情形。商務部決定自9月13日起就美國被調查措施啟動反歧視調查。

本次調查對像為美國對華集成電路領域相關措施，可包括：

（一）2018年以來，美國政府基於對華301調查結果，已經或將要對包括集成電路在內的中國產品加徵關稅，以及其他可能的禁止、限制或類似措施。

（二）2022年以來，美國政府通過發布相關規則、發送通知函等方式，限制對中國出口集成電路相關產品、制造設備等，限制「美國人」參與中國半導體項目。如2022年10月、2023年10月、2024年12月、2025年1月等發布的規則。

（三）2022年以來，美國政府根據《晶片與科學法》及相關規則，限制相關企業和個人在中國相關領域開展經貿與投資活動等。

（四）2025年5月，美國政府發布新聞和指南，限制使用包括華為昇騰晶片在內的中國先進計算集成電路、限制美國人工智能晶片用於訓練中國人工智能模型等。

此外，美國在集成電路領域，包括設計、製造、封裝、測試、裝備、零部件、材料、工具在內的各個環節以及具體應用場景等，對華采取的其他歧視性禁止、限制或類似措施也在本次調查範圍內。

本次調查自2025年9月13日開始，調查期限通常為3個月，特殊情況下可適當延長。（中國商務部）