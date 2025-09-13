明報新聞網
即時兩岸

王毅訪歐晤奧地利總統  強調「台獨」不會得逞 (01:44)

當地時間2025年9月12日，奧地利總統范德貝倫在維也納會見中國外交部長王毅。

范德貝倫表示中國是奧地利在亞洲的重要合作伙伴，兩國關係持續良好發展；奧方堅定奉行一個中國政策，任何情況下都不會動搖。

王毅說，今年是二戰勝利80周年，也是聯合國成立80周年，人類發展處於重要歷史節點。他建議，一是要弘揚二戰正確史觀，中國作為二戰東方主戰場，付出巨大民族犧牲，為世界反法西斯戰爭勝利作出重大歷史貢獻；二是要維護二戰勝利成果，台灣歸還中國構成二戰成果重要組成部分，任何試圖分裂國家的圖謀都不會得逞；三是要攜手各國構建人類命運共同體，共同致力於世界的和平與發展。

訪問期間，王毅還同奧地利外長邁因爾—賴辛格舉行會談。王毅闡述了中方在台灣問題上的原則立場，表示台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，希望奧方切實恪守一個中國原則，不同台灣方面開展任何官方往來，維護中奧關係政治基礎。

王毅表示，保持中歐關係健康穩定發展符合雙方利益和人民願望。當前歐洲面臨的問題不是中方造成的。中方支持歐洲尋求真正的戰略自主，但反對損害中國利益達成交易的錯誤想法。希望奧方為推動歐方奉行理性務實的對華政策發揮建設性作用。

邁因爾—賴辛格表示，奧方歡迎中方提出全球治理倡議，支持開放、法治、平等的自由貿易。奧方願積極推動歐中開展建設性對話，促進雙方關係健康發展。（中國外交部）

相關字詞﹕台獨 王毅訪問歐洲 奧地利 編輯推介

