即時兩岸

明年7月起 台公務人員赴港澳須通報　陸委會：違者將有懲處 (00:05)

台灣陸委會11日下午召開例行記者會，宣布政府各機關人員赴香港、澳門必須事先通報、登錄，違者將被懲處，明年7月1日起正式實施。

陸委會副主委兼發言人梁文傑當天宣布，行政院所屬各機關人員赴香港、澳門注意事項10日經行政院核定後頒布生效，明年6月30日以前為宣導期。注意事項所規範對象不管是在平日、在假日或是什麼樣的事由，都必須在前往香港、澳門前通報所屬機關，完成人事差勤系統登錄作業。若有赴香港、澳門會見或聯繫特定身分人員，也要事先主動通報所屬機關與陸委會。

梁文傑強調，修正後注意事項已經生效，明年6月30日以前為宣導期，暫時不會有懲處動作。行政院人事總處將配合研擬懲處原則供各機關遵循，將在明年7月1日起正式實施，倘若屆時未遵守規定，將會有對應懲處措施。

關於何謂聯繫「特定身分人員」？梁文傑指出，一種是指有正式官職或公務人員；另一種為形跡可疑人士，「香港、澳門向來是情報活動、國安活動大本營，有可能以某家公司董事長或某家基金會執行長身分現身，希望台灣的公務人員要有警覺性，遇到類似狀況必須事先主動通報。」

梁文傑還稱，在香港、澳門機場過境轉機也必須納入事先主動通報範圍，倘若確實有預期外突發狀況，屆時也會依個案狀況認定。

（中央社）

