即時兩岸

iPhone 17即將發售 鄭州富士康附加8000元急聘工人 (00:00)

蘋果iPhone 17系列機型10日正式發布，帶動內地富士康的招工潮。目前，在招工平台，多個中介在招聘信息中標註「急聘」，並且附加了最高8000元（人民幣，下同）的返費（做滿一定期限工廠支付的獎勵）。有不少網民曬出視頻表示：「進廠了，人超級多」。

9月10日，富士康招募中介老吳（化名）表示，目前，鄭州港區富士康主要在做iPhone17系列，招募員工分為新老員工，製造部門的關鍵工站（生產流程中對全局起決定性影響的工站）工資最高，比較重要的崗位包括鎖螺絲、扣接口、外檢等。

老吳提供的信息顯示，目前招工分為返費模式和小時模式。在返費模式下，員工月工資約4000元，在職滿90天後，製造部門關鍵工站的老員工可以拿到8000元的返費，新員工可以拿到7500元；在小時模式下，員工按工作時長計算工資，製造部門關鍵工站的新員工每小時工資為25元，老員工為26元。

據了解，「返費工」是指幹滿規定期限可額外領取一筆「返費」的臨時工。在量產旺季，返費工可以迅速補上用工缺口，返費金額是影響返費工招募量的重要因素。

老吳的朋友圈顯示，今年7月20日，其提出的返費為最高7000元；7月底，返費提升至8000元左右。隨着招工缺口擴大，用工方在提高返費標準的同時，也在逐步放低招工標準。8月3日，老吳在朋友圈表示，招工不再查驗學籍、不查流水；9月1日，他進一步表示，可自主選擇體檢。

富士康的招人策略與新產品生產周期相匹配。今年8月，在鄭州富士康工廠，每天有幾萬人涌入，彌補用工缺口。9月初，在生產車間，近20萬名工人實行「兩班倒」（24小時內安排兩個班組）制度，擰螺絲、貼膜、組裝零件，傳送帶持續輸送成型的iPhone 17，隨後產品進入包裝車間，被裝入印有蘋果logo的白色包裝盒。

不僅富士康，蘋果產業鏈上的其他廠商也在同步加速生產。9月10日，蘋果玻璃蓋板及金屬機殼主要供應商藍思科技回覆投資者提問稱，從下半年起，公司已為大客戶新品加班加點安排生產。從在手訂單看，產能非常充足，市場非常看好超薄機型。

（紅星新聞、界面新聞）

