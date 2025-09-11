NASA限制中國公民參與交流研究  登月角力日趨激烈 (22:55)

中美科技戰今年依舊持續，美國繼續就人工智能晶片對華出口進行限制，而中國則以管制稀土出口作為反制。彭博社報道稱，NASA雖然通常對僱用中國公民有所限制，但持有美國簽證的中國公民歷來可以作為承包商、研究生或大學科學家為該機構的研究作出貢獻。

不過，在中美關於如登月等太空領域加劇競爭之際，有知情人士透露，本月5日，曾在NASA工作的中國公民被拒絕訪問該機構的數據系統，也無法參加與其工作相關的線下和線上會議。由於該決定屬於機密，這些知情人士要求匿名。

對此，NASA發言人史蒂文斯（Bethany Stevens）證實事件。史蒂文斯表示：「NASA已關於中國公民採取了內部行動，包括限制對我們設施、材料和網絡的物理和網絡安全訪問，以確保我們工作的安全。」

中美兩國都計劃在未來五年內發射載人登月任務，依照中國官方計劃，2030年前‌，將實現中國人首次登陸月球。NASA代理局長達菲（Sean Duffy）針對國內擔憂中方將率先載人登月情況，在最近的全機構講話中表示，如果這種情況真的發生，「我真是活見鬼了」。

彭博社獲得的內部錄音顯示，9月4日，同時擔任美國交通部長的達菲向NASA全體員工發表內部講話，宣稱美國「一定會搶在中國之前登月」，贏得這場「第二次太空競賽」。（綜合報道）