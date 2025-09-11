中國開發納米標記機械人  可用於癌症免疫治療 (19:38)

在癌症的免疫治療中，體內免疫細胞需接受足夠強和足夠多的信號，才能對癌細胞發起攻擊。但狡猾的癌細胞善於偽裝，表面的天然信號非常稀疏。如何精準識別癌細胞？

中國科學院分子細胞科學卓越創新中心研究員韓碩介紹，鄰近標記技術是一種強大的「分子地圖」繪製技術，能在細胞的特定位置對周邊環境進行催化標記。利用這一技術原理開發的「納米標記機械人」，可搭載識別癌細胞的抗體或配體，通過血液循環富集在癌細胞的表面，再通過深紅光或超聲波下達指令，就可以給癌細胞打上清晰的標記，成為「人造靶標」。

針對這些「人造靶標」，研究人員在實驗中為小鼠注射了一種特製的BiTE分子，這種分子一方面能增強「人造靶標」標記信號，另一方面還可以激活並召集體內免疫T細胞前來參加抗癌的戰鬥。

目前，該研究在實驗小鼠腫瘤模型和體外臨床腫瘤樣本中均取得良好療效，有望為開發更智能、更高效的下一代免疫療法開闢全新的道路。（新華社）