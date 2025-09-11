明報新聞網
即時兩岸

中國開發納米標記機械人  可用於癌症免疫治療 (19:38)

中國科學院分子細胞科學卓越創新中心韓碩研究團隊將化學生物學研究中的鄰近標記技術應用於疾病治療，通過構建一種深紅光或超聲波響應的工程化納米，成功開發出可對癌細胞精準識別的「納米標記機械人」。國際學術期刊《自然》於10日在線發表了相關研究論文。

在癌症的免疫治療中，體內免疫細胞需接受足夠強和足夠多的信號，才能對癌細胞發起攻擊。但狡猾的癌細胞善於偽裝，表面的天然信號非常稀疏。如何精準識別癌細胞？

中國科學院分子細胞科學卓越創新中心研究員韓碩介紹，鄰近標記技術是一種強大的「分子地圖」繪製技術，能在細胞的特定位置對周邊環境進行催化標記。利用這一技術原理開發的「納米標記機械人」，可搭載識別癌細胞的抗體或配體，通過血液循環富集在癌細胞的表面，再通過深紅光或超聲波下達指令，就可以給癌細胞打上清晰的標記，成為「人造靶標」。

針對這些「人造靶標」，研究人員在實驗中為小鼠注射了一種特製的BiTE分子，這種分子一方面能增強「人造靶標」標記信號，另一方面還可以激活並召集體內免疫T細胞前來參加抗癌的戰鬥。

目前，該研究在實驗小鼠腫瘤模型和體外臨床腫瘤樣本中均取得良好療效，有望為開發更智能、更高效的下一代免疫療法開闢全新的道路。（新華社）

相關字詞﹕納米標記機械人 癌症免疫治療 納米機器人 編輯推介

