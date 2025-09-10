明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

手術室器材清單出現花生米  媒體解讀：很有用 (00:36)

近日網上熱傳一張內地醫院手術室的器材清單，在紗布、針筒、棉球、引流管等一眾手術器材中，居然出現了花生米，引發網民熱議。

為什麼手術室裏要準備花生米？《中國新聞周刊》指出，「可千萬不要小瞧它，花生米堪稱手術室中的『溫柔刀』」。

清單上的這項「花生米」並非誤寫，不過也並非日常生活中用來下酒的花生米，而是確確實實會在手術中用到的器材。

這種「花生米」其實是用紗布手工製作而成。根據手術中剝離不同部位的需要，用脫脂紗布製成直徑為0.8cm、1.0cm、1.5cm硬度適中、表面光滑的小紗布球，因形狀、大小如同一粒花生米而得名。

它是手術中常用的鈍性分離工具，在分離過程中，其能通過「推擠」而非「切割」的方式進行分離，可以避免手術刀、剪刀等銳性工具對神經、血管等重要結構的牽拉與破壞。如果手術中需要分開粘連的組織，那麼使用「花生米」便可以減少對肌體的損傷。

另外，「花生米」還可輔助止血，蘸取生理鹽水清理手術部位等用處。

「花生米」可由醫院直接向器材供應商採購，也可由醫護人員手工製作。還需將「花生米」記錄在護理記錄單中，術後進行清點核對。

實際上，手術室裏除了有花生米，還有糉子、牛奶、雞尾酒，這些都是正經器材的手術室暗語。

「糉子」是用紗布折疊成的三角形紗布塊，形似糉子；「牛奶」是指丙泊酚或依托咪酯，這類靜脈麻醉藥物為白色乳狀液體，和牛奶頗為相似；「雞尾酒」則是骨科手術中常用的復合藥劑，由多種藥物搭配而成，如同調製雞尾酒一般，主要作用是鎮痛。

手術室為什麼要有暗語？語言教育家瑞恰茲曾提出語境理論，即詞語的意義並非孤立存在，而是與語境相關。

行業暗語的理解性高度依賴其語境：在手術室中，「遞個花生米」的說法，能較為便捷、精準地描述對應的物品；若將「糉子」稱為「三角形紗布塊」，也會多耗費一些溝通時間。在緊急的手術場景中，簡短精準的暗語能減少溝通成本，避免因冗長表述耽誤寶貴的治療時間。（中國新聞周刊）

相關字詞﹕手術室器材 花生米 編輯推介

上 / 下一篇新聞