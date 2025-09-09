體育總局推動賽事經濟  聚焦三大球聯賽  嵌入「土特產」銷售 (21:57)

楊雪鶇稱，將聚焦聯賽「含金量」，推動足球、籃球、排球職業聯賽的建設，培育乒乓球、羽毛球、網球等自主IP賽事；持續舉辦全國青少年三大球（足球、籃球、排球）運動會和田徑運動會等高水平青少年賽事活動，統籌和指導各地引入國際賽事，舉辦國際滑聯四大洲花樣滑冰錦標賽、F1中國大獎賽等國際高水平賽事。

另外，支持大數據、人工智能、物聯網等新技術在賽事活動領域的創新應用，鼓勵開發提升觀賽體驗的智能體育產品和服務，拓寬觀賽渠道，提高線下和線上的觀賽體驗。並且要優化實施體育賽事實名制等管理，配合打擊倒賣賽事門票等違法犯罪行為，為觀眾營造舒適的觀賽環境。

在促進賽事融合發展方面，要推出更多彰顯中國風格的賽事文創、手辦、數字藏品等；促進賽事與旅遊的深度融合，充分發揮「一日觀賽，多日停留」特點，放大「票根經濟」效應，推廣賽展結合的新模式，嵌入本地「土特產」銷售。

管理方面，加強對賽風賽紀、畸形「飯圈」文化等重點領域的綜合治理。（中國網）