明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

王騰被辭退小米中國區市場部總經理  社交帳號已被封 (16:27)

小米公司9月8日晚通報對小米中國區市場部總經理王騰的違規違紀行為處理結果，公司查明王騰泄露公司機密信息，且存在利益衝突等嚴重違規違紀行為，決定辭退王騰。

目前，王騰個人微博帳號「王騰Thomas」的簡介內容已清除、無小米相關認證，其在短視頻平台的同名認證帳號顯示「帳號已封禁，暫時無法操作」，另一平台的帳號已設為私密，所有內容均不可見。

王騰稍早發文回應稱，「很慚愧跟大家說聲抱歉，過去犯了一些錯誤，接受該有的代價。」

王騰於2016年加入小米，被辭退前擔任REDMI品牌總經理，上個月21日的REDMI Note 15系列新品發布會還曾亮相。

小米創辦人雷軍早前曾在直播中公開點名王騰泄密，稱「小米有保密制度，除了我們騰總（王騰）動不動泄密，被罰款以外，我的口碑還是可以的」。此外，雷軍和王騰一起拍短片介紹新產品時也曾當面對王騰說，「你這次一定要保密。」

而針對「王騰累計向三家外部機構提供核心數據，換取187萬元咨詢費」等消息，王騰9月9日發文稱，「沒有竊取公司機密出售，沒有收人錢財。有失職行為，在深刻反省中，但沒有做違法行為！謠言止於智者。」（南方都市報）

相關字詞﹕小米泄密 中國區市場部總經理王騰 社交帳號被封 編輯推介

上 / 下一篇新聞