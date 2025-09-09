王騰被辭退小米中國區市場部總經理  社交帳號已被封 (16:27)

目前，王騰個人微博帳號「王騰Thomas」的簡介內容已清除、無小米相關認證，其在短視頻平台的同名認證帳號顯示「帳號已封禁，暫時無法操作」，另一平台的帳號已設為私密，所有內容均不可見。

王騰稍早發文回應稱，「很慚愧跟大家說聲抱歉，過去犯了一些錯誤，接受該有的代價。」

王騰於2016年加入小米，被辭退前擔任REDMI品牌總經理，上個月21日的REDMI Note 15系列新品發布會還曾亮相。

小米創辦人雷軍早前曾在直播中公開點名王騰泄密，稱「小米有保密制度，除了我們騰總（王騰）動不動泄密，被罰款以外，我的口碑還是可以的」。此外，雷軍和王騰一起拍短片介紹新產品時也曾當面對王騰說，「你這次一定要保密。」

而針對「王騰累計向三家外部機構提供核心數據，換取187萬元咨詢費」等消息，王騰9月9日發文稱，「沒有竊取公司機密出售，沒有收人錢財。有失職行為，在深刻反省中，但沒有做違法行為！謠言止於智者。」（南方都市報）