習近平會見葡萄牙總理　籲中葡推動中歐關係持續穩定健康 (13:27)

習近平指出，中國和葡萄牙都是歷史底蘊深厚的國家，兩國人民都擁有開放包容、進取自主的精神特質。雙方通過友好協商妥善解決了澳門問題。近年來各領域合作取得重要成果，樹立了不同社會制度、不同國情國家相互尊重、互利共贏的典範。

習近平強調，中方願同葡方密切多邊協作，共同踐行真正的多邊主義，維護聯合國權威，維護自由貿易體制，推動構建更加公正合理的全球治理體系。中方亦願同葡方加強戰略溝通，把握雙邊關係正確方向，以團結合作為兩國和世界繁榮進步作出更大貢獻。

蒙特內格羅表示，葡中關係歷史悠久、面向未來，兩國通過友好協商妥善解決澳門問題，過去25年澳門成功實踐，充分證明葡政府當年作出了正確決定。他說，中國在國際事務中發揮至關重要作用，葡方贊同習近平提出的全球治理倡議蘊含的重要理念，願共同維護多邊主義，樂見中方為完善全球治理體系作出更大貢獻。葡方願為推動歐中關係健康穩定發展發揮積極作用。（央視新聞）