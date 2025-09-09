明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

習近平會見葡萄牙總理　籲中葡推動中歐關係持續穩定健康 (13:27)

國家主席習近平今日（9日）在北京人民大會堂會見訪華的葡萄牙總理蒙特內格羅。習近平說，國際形勢愈是變亂交織，中歐愈要加強溝通、增進互信、深化合作，希望葡方同中方一道，堅持中歐伙伴關係定位，推動中歐關係持續穩定健康發展。

習近平指出，中國和葡萄牙都是歷史底蘊深厚的國家，兩國人民都擁有開放包容、進取自主的精神特質。雙方通過友好協商妥善解決了澳門問題。近年來各領域合作取得重要成果，樹立了不同社會制度、不同國情國家相互尊重、互利共贏的典範。

習近平強調，中方願同葡方密切多邊協作，共同踐行真正的多邊主義，維護聯合國權威，維護自由貿易體制，推動構建更加公正合理的全球治理體系。中方亦願同葡方加強戰略溝通，把握雙邊關係正確方向，以團結合作為兩國和世界繁榮進步作出更大貢獻。

蒙特內格羅表示，葡中關係歷史悠久、面向未來，兩國通過友好協商妥善解決澳門問題，過去25年澳門成功實踐，充分證明葡政府當年作出了正確決定。他說，中國在國際事務中發揮至關重要作用，葡方贊同習近平提出的全球治理倡議蘊含的重要理念，願共同維護多邊主義，樂見中方為完善全球治理體系作出更大貢獻。葡方願為推動歐中關係健康穩定發展發揮積極作用。（央視新聞）

相關字詞﹕習近平 葡萄牙 編輯推介

上 / 下一篇新聞