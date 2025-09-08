柯文哲羈押一年准保釋　戴電子腳環離法院　「今天是我第一次看到陽光」 (16:05)

柯文哲遭羈押至今一年，今午約2時30分在妻子陳佩琪等人陪同下，身穿白色「KP」T恤離開北院，民眾黨主席黃國昌、「館長」陳之漢也有現身。現場數百名小草情緒激動大聲呼喊「柯文哲清清白白」，當中不少人痛哭。

柯文哲首先感謝小草的支持， 「一年來因為有你們，我才能撐到現在」，特別是父親病危的時候，是他最難捱的時候，「你們的呼喊聲叫『阿北加油』，讓我有勇氣能走到現在」。他說，這案件在台灣紛紛擾擾一年，「請問檢察官你們查了一年到底查到什麼？什麼都沒查到」。

他指出，現在才知道坐牢和羈押禁見完全不一樣，羈押禁見是24小時在小房間裏，完全看不到陽光。他出牢房所有人要暫停、面壁、不准看，他也覺得奇怪自己有這麼特別，羈押禁見整整一年，「今天是我第一次看到陽光」。

他炮轟民進黨賴清德「讓台灣四分五裂」，這宗案件根本是冤獄，他說個人的苦難就這樣過去了，但希望台灣以後可以更好一點，為什麼要讓整個台灣變得四分五裂，「賴清德你好好想一想吧！」（中央社）

