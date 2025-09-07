明報新聞網
即時兩岸

上海地鐵9號線拆部分座位　冀增載客量應對擁擠問題 (15:40)

上海地鐵9號線因高峰時段擁擠問題困擾市民許久。有網友上周六（6日）拍到該線某節車廂座位被拆除，原座位位置貼上防滑條等安全措施。上海申通地鐵證實，針對9號線高峰時段可能出現的車廂擁擠情況，上海地鐵探索在滿足安全條件的情況下，試點在9號線一列列車部分車廂區域增加乘客站立面積，此舉主要是為了提高列車載客能力。

上海申通地鐵表示，在不改變車廂整體結構和安全標準的前提下，地鐵運營方試點拆除了車頭、車尾處共4排座位，並在拆除座位的地板位置增加了防滑膠，拆除後約能增加25名乘客的站立位置。

對此有市民建議增加扶手保障乘客站立安全，還有人擔心拆除部分座椅後，給了「板凳族」更多空間放置小板凳。上海申通地鐵表示，後續會否進一步拆除座位視乎情況決定。

根據上海交通委指揮中心發布資料顯示，2025年上半年工作日早高峰進站客流最大的五個站點是泗涇九亭、佘山、莘莊、曹路。9號線涉及泗涇、九亭、佘山 、曹路四個站。

此次9號線的試點並非上海地鐵首次採用「拆除座椅」的方式提升運能。早在2015年1月，針對16號線運能與運量的矛盾，尤其是早高峰時段的大客流問題，上海地鐵運營方拆除了16號線列車的部分座椅，以增加載客量。（東方網）

