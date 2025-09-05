明報新聞網
即時兩岸

更新 | 獲准以7000萬新台幣保釋　柯文哲：「需再深思」下周決定 (17:40)

【17:40 更新】前台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲獲法院裁定以巨額保釋金交保，其辯護人9月5日聲明指出，赴看守所律見告知交保一事，柯文哲稱需再行深思；辯護人稱，柯將於下周一（9月8日）再行決定。

台灣傳媒稱，柯妻陳佩琪5日下午已至銀行電匯2筆各3500萬、1500萬元台幣至台銀公庫，保釋金還差2000萬元新台幣。柯文哲因不想借錢、欠人情所以向律師表達需再深思。

民眾黨回應，將協助柯家做好一切準備，待柯指示律師同意後，立即向北院辦妥交保的程序。

民眾黨主席黃國昌說，他完全理解柯文哲的心情，也希望柯在看守所內能收到支持者的期待，下周一一定要讓柯點頭辦保。

【13:22】前台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城案，羈押滿一年。台北地方法院今（9月5日）裁定，柯文哲獲准以7000萬元（新台幣，下同，約1785萬港元）保釋停止羈押。目前民眾黨與柯文哲太太陳佩琪正在緊急籌錢。

柯文哲與同涉京華城案的台北市議員應曉薇，原羈押期限將於10月1日期滿，兩人日前提出保釋申請。台北地院周四（4日）提訊兩人，周五裁定結果出爐。除了柯文哲准保釋，應曉薇亦以3000萬元批准保釋。

法院指出，兩人自停止羈押之日起皆須接受科技設備監控，且限制出境、出海8個月，也不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。（中央社）

