即時兩岸

賴清德稱「台灣不拿槍桿子紀念和平」　國台辦 : 公然挑戰正義良知 (16:10)

台灣領導人賴清德周三（3日）暗批大陸九三閱兵，稱「台灣不拿槍桿子紀念和平」。國台辦發言人陳斌華周四（4日）回應，批評賴清德言論喪失民族立場，公然挑戰正義良知，嚴重傷害兩岸同胞感情，充分暴露「台獨」分裂勢力背叛歷史、背叛民族、褻瀆先烈、泯滅良知的醜陋面目和邪惡本質。

陳斌華表示，9月3日是中國人民抗日戰爭勝利紀念日，是海內外中華兒女揚眉吐氣的「勝利日」。在舉國歡慶、隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年的日子，賴清德卻大放厥詞，美化侵略，煽動對立對抗，完全無視海內外中華兒女為挽救民族危亡所進行的艱苦卓絕的偉大戰爭，完全無視中華兒女為實現民族獨立解放、用鮮血和生命鑄就的偉大歷史，完全無視中華兒女為拯救人類文明、保衛世界和平所作出的巨大民族犧牲和重大歷史貢獻。

陳斌華正告賴清德之流，任何歪曲抗戰、二戰歷史的企圖都不可能得逞，任何挑戰戰後國際秩序、人類正義良知的行徑都必然失敗，任何與全體中國人民為敵、妄圖分裂國家的圖謀都將自取滅亡，「正義必勝，人民必勝，統一必勝。」

賴清德在北京九三閱兵當日，到忠烈祠致祭三軍忠魂。他在facebook上暗批北京，稱「台灣人民熱愛和平，台灣也不拿槍桿子紀念和平；而是緬懷先烈、記取歷史的教訓，堅守對自由民主的信念，更相信手中的裝備，是用來保家衛國，不是用來侵略擴張。」（環球網）

相關字詞﹕抗戰勝利80周年 台灣 賴清德

