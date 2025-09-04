明報新聞網
即時兩岸

習近平晤越南國家主席梁強　稱要共同銘記歷史加強戰略協作 (14:14)

國家主席習近平周四（4日）在北京會見來華出席紀念抗戰勝利80周年活動的越南國家主席梁強，習近平指出，世界反法西斯戰爭勝利充分表明，得道多助、失道寡助，勝利必將屬於正義的一方。中越雙方要共同銘記歷史、緬懷先烈，加強戰略協作，維護二戰勝利成果，維護國際公平正義，堅定站在歷史正確一邊。 
　 
習近平強調，中方支持越南走好符合本國國情的社會主義道路，開好越共十四大。雙方要本着同志加兄弟的精神，深化治黨治國經驗交流，辦好建交75周年暨「中越人文交流年」系列活動，給兩國人民帶來切實利益。面對單邊主義、叢林法則逆流，愈來愈多的國家認識到，妥協退讓沒有出路，聯合自強才有希望。他提出全球治理倡議，就是要推動全球治理體系朝着更加公正合理的方向發展。中方願同越方一道，維護全球南方共同利益，為世界提供更多正能量。

梁強祝賀中國成功舉行紀念抗戰勝利80周年活動和上海合作組織天津峰會，表示兩場重要活動都彰顯中國的國際地位和影響。越方堅信中國將繼續發展壯大，實現中國式現代化目標，為地區和世界和平發展發揮更大作用。

他指出，越中兩黨兩國關係發展良好，高層接觸密切，各領域合作進展順利。對華關係對越南具有戰略意義，是越外交政策的頭等優先。面對變亂交織的世界局勢，越方將堅定發展對華關係。（新華社）

相關字詞﹕抗戰勝利80周年 梁強 習近平

