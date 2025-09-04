習近平晤越南國家主席梁強　稱要共同銘記歷史加強戰略協作 (14:14)

國家主席習近平周四（4日）在北京會見來華出席紀念抗戰勝利80周年活動的越南國家主席梁強，習近平指出，世界反法西斯戰爭勝利充分表明，得道多助、失道寡助，勝利必將屬於正義的一方。中越雙方要共同銘記歷史、緬懷先烈，加強戰略協作，維護二戰勝利成果，維護國際公平正義，堅定站在歷史正確一邊。



習近平強調，中方支持越南走好符合本國國情的社會主義道路，開好越共十四大。雙方要本着同志加兄弟的精神，深化治黨治國經驗交流，辦好建交75周年暨「中越人文交流年」系列活動，給兩國人民帶來切實利益。面對單邊主義、叢林法則逆流，愈來愈多的國家認識到，妥協退讓沒有出路，聯合自強才有希望。他提出全球治理倡議，就是要推動全球治理體系朝着更加公正合理的方向發展。中方願同越方一道，維護全球南方共同利益，為世界提供更多正能量。