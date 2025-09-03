明報新聞網
即時兩岸

抗戰勝利80周年閱兵｜習近平講話稱「中華民族不畏強暴」　26架直升機組巨大「80」字樣　懸掛「和平必勝」 (10:31)

抗戰勝利80周年紀念大會早上9時舉行，在中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話後，閱兵儀式開始。

【10:31】隨着8萬隻和平鴿和8萬個彩色氣球飛向天空，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會結束。

【10:05】空中護旗梯隊拉開了閱兵分列式的序幕。26架直升機組成巨大的「80」字樣；3架直升機分別懸掛「正義必勝」、「和平必勝」、「人民必勝」條幅通過天安門上空。

【09:22】閱兵儀式開始。習近平乘紅旗檢閱車，經過金水橋，駛上長安街。

在軍樂聲中，習近平依次檢閱徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊。習近平乘車駛回天安門途中，受閱官兵齊聲高呼「聽黨指揮！能打勝仗！作風優良」及「正義必勝！和平必勝！人民必勝」。

【09:09】習近平發表重要講話。

習近平：中華民族不畏強暴　中國人民堅持走和平發展道路
習近平表示，中國人民抗日戰爭是世界反法西斯戰爭的重要組成部分，中國人民以巨大的民族犧牲，為拯救人類文明、保衛世界和平作出了重大貢獻；歷史警示人們，人類命運休戚與共，各個國家、各個民族只有平等相待、和睦相處、守望相助，才能維護共同安全，消弭戰爭根源，不讓歷史悲劇重演。

習近平稱，中國人民解放軍始終是黨和人民完全可以信賴的英雄軍隊，全軍將士要忠實履行神聖職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展作出更大貢獻。

習近平表示，中華民族是不畏強暴、自立自強的偉大民族。當年，面對正義與邪惡、光明與黑暗、進步與反動的生死較量，中國人民同仇敵愾、奮起反抗，為國家生存而戰，為民族復興而戰，為人類正義而戰。今天，人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇。中國人民堅定站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊，堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體。

【09:03】習近平領各國領袖登天安門城樓觀閱兵　普京金正恩分站兩旁

【08:50】習近平與各國領袖登上天安門城樓
國家主席習近平夫婦在北京端門外廣場迎接出席紀念大會的外方代表團團長及其配偶並合照留念，習近平其後與各國領袖登上天安門城樓。
央視報道，參加本次受閱任務的轟炸機已經列隊完成。機務人員已對飛機進行了全面的檢查和保養，讓飛機保持最佳狀態。

【08:45】印尼總統普拉博沃凌晨抵京出席閱兵　中方歡迎

