習近平會見巴基斯坦總理夏巴茲　籲中巴加強戰略溝通　應對共同挑戰 (13:13)

習近平強調，中巴兩國是兄弟之交、患難之交，兩國鐵杆友誼經歷歷史考驗，愈加堅固。面對世界百年變局，中巴關係的穩固有助於地區和平與發展。習近平表示，中方願與巴方共同努力，推動中巴經濟走廊「2.0升級版」及中巴自貿協定升級版，加強產業、農業及礦業合作。

習近平亦提到，中方支持巴方打擊恐怖主義，希望巴方採取有效措施保障中方在巴人員及項目安全。此外，雙方將加強戰略溝通，共同落實全球發展倡議、全球安全倡議等，以應對共同挑戰，維護國際公平正義。

夏巴茲表示，巴方期待不斷強化兩國友好紐帶，推進各領域合作，讓巴中關係持續向前發展。巴方將不遺餘力保護在巴中國人員、項目和機構安全。針對習近平1日在上合峰會提出的全球治理倡議，夏巴茲稱該倡議對世界和平發展穩定具有重大意義，巴方將全力支持並積極落實。（新華社）