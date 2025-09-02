明報新聞網
即時兩岸

習近平會見巴基斯坦總理夏巴茲　籲中巴加強戰略溝通　應對共同挑戰 (13:13)

國家主席習近平今早（2日）在北京人民大會堂，會見來華出席上海合作組織峰會和紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的巴基斯坦總理夏巴茲，就深化中巴友好合作進行深入交流。習近平表示，世界百年變局加速演進，強有力的中巴關係有利於維護地區和平與發展，雙方要加強戰略溝通，應對共同挑戰，維護國際公平正義。

習近平強調，中巴兩國是兄弟之交、患難之交，兩國鐵杆友誼經歷歷史考驗，愈加堅固。面對世界百年變局，中巴關係的穩固有助於地區和平與發展。習近平表示，中方願與巴方共同努力，推動中巴經濟走廊「2.0升級版」及中巴自貿協定升級版，加強產業、農業及礦業合作。

習近平亦提到，中方支持巴方打擊恐怖主義，希望巴方採取有效措施保障中方在巴人員及項目安全。此外，雙方將加強戰略溝通，共同落實全球發展倡議、全球安全倡議等，以應對共同挑戰，維護國際公平正義。

夏巴茲表示，巴方期待不斷強化兩國友好紐帶，推進各領域合作，讓巴中關係持續向前發展。巴方將不遺餘力保護在巴中國人員、項目和機構安全。針對習近平1日在上合峰會提出的全球治理倡議，夏巴茲稱該倡議對世界和平發展穩定具有重大意義，巴方將全力支持並積極落實。（新華社）

