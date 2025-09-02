更新 | 習近平同普京會談  強調聯手志同道合國家推動建設全球治理體系 (14:14)

習近平表示，「我提出全球治理倡議，就是要會同所有志同道合國家，堅定捍衛聯合國憲章宗旨和原則，推動建設更加公正合理的全球治理體系。」他指出，中俄兩國都強調主權平等、國際法治、多邊主義，要繼續在聯合國、上海合作組織、金磚國家、二十國集團等多邊平台加強協作，攜手推動構建人類命運共同體。

習近平強調，中俄兩國各自發展振興都有強大動力，雙方要以大項目引領合作，打造標桿合作項目，促進深層次利益融合；要增強合作韌性，提升合作默契，全力鞏固和維護合作大局。

普京表示，「我明天出席紀念中國人民抗日戰爭勝利80周年活動，這是兩國向世界展現俄中在世界反法西斯戰爭中守望相助、並肩作戰，為歐洲主戰場和東方主戰場取得勝利發揮的關鍵作用，表明共同捍衛歷史真相、維護二戰勝利成果的堅定立場。」他認為，習近平提出全球治理倡議非常及時和必要，將為解決全球治理赤字發揮重要作用；俄方願同中方保持戰略協作，密切高層交往，加強各領域務實合作，推動兩國關係繼續高水平發展。

今天中午，習近平還同普京小範圍茶敘並宴請。

雙方簽署能源、航天、人工智能、農業、檢驗檢疫、衛生、科研、教育、媒體等領域20餘份雙邊合作文件。（新華社）

【11:30】央視新聞報道，國家主席習近平今日（2日）上午在北京人民大會堂與俄羅斯總統普京舉行會談。普京昨日（1日）在天津出席上海合作組織峰會後轉到北京，明日（3日）將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動。（央視新聞）