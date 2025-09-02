明報新聞網
即時兩岸

更新 | 習近平同普京會談  強調聯手志同道合國家推動建設全球治理體系 (14:14)

【14:14 更新】國家主席習近平今天（9月2日）上午在北京人民大會堂同來華出席2025年上海合作組織峰會和紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的俄羅斯總統普京舉行會談。

習近平表示，「我提出全球治理倡議，就是要會同所有志同道合國家，堅定捍衛聯合國憲章宗旨和原則，推動建設更加公正合理的全球治理體系。」他指出，中俄兩國都強調主權平等、國際法治、多邊主義，要繼續在聯合國、上海合作組織、金磚國家、二十國集團等多邊平台加強協作，攜手推動構建人類命運共同體。

習近平強調，中俄兩國各自發展振興都有強大動力，雙方要以大項目引領合作，打造標桿合作項目，促進深層次利益融合；要增強合作韌性，提升合作默契，全力鞏固和維護合作大局。

普京表示，「我明天出席紀念中國人民抗日戰爭勝利80周年活動，這是兩國向世界展現俄中在世界反法西斯戰爭中守望相助、並肩作戰，為歐洲主戰場和東方主戰場取得勝利發揮的關鍵作用，表明共同捍衛歷史真相、維護二戰勝利成果的堅定立場。」他認為，習近平提出全球治理倡議非常及時和必要，將為解決全球治理赤字發揮重要作用；俄方願同中方保持戰略協作，密切高層交往，加強各領域務實合作，推動兩國關係繼續高水平發展。

今天中午，習近平還同普京小範圍茶敘並宴請。

雙方簽署能源、航天、人工智能、農業、檢驗檢疫、衛生、科研、教育、媒體等領域20餘份雙邊合作文件。（新華社）

【11:30】央視新聞報道，國家主席習近平今日（2日）上午在北京人民大會堂與俄羅斯總統普京舉行會談。普京昨日（1日）在天津出席上海合作組織峰會後轉到北京，明日（3日）將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動。（央視新聞）

相關字詞﹕習近平 普京 抗戰勝利80周年閱兵 抗戰勝利80周年 編輯推介

