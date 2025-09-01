上合峰會 | 天津宣言  決定成立上合開行  組織伙伴增老撾  印度仍不支持「帶路」 (20:36)

新華社發布的宣言提到，「白俄羅斯共和國、伊朗伊斯蘭共和國、哈薩克斯坦共和國、吉爾吉斯共和國、巴基斯坦伊斯蘭共和國、俄羅斯聯邦、塔吉克斯坦共和國、烏茲別克斯坦共和國重申支持中華人民共和國提出的共建『一帶一路』倡議」。

顯示上合組織10個成員國中，與去年宣言一樣，仍獨漏印度支持「一帶一路」倡議。

宣言主要內容還包括：

成員國重申，反對以集團化和對抗性思維解決國際和地區熱點問題。

成員國強調，在上合組織框架內的協作將為在歐亞大陸形成平等和不可分割的安全架構奠定基礎。

成員國注意到（白俄羅斯）制定《21世紀歐亞多樣性與多極化憲章》的倡議，該倡議旨在鞏固歐亞大陸發展進程。

成員國重申人權的普遍性、不可分割性、相互依存性和關聯性，尊重人權和基本自由，反對在人權問題上採取雙重標准，反對以保護人權為借口干涉別國內政。

成員國批准了《上合組織未來10年（2026－2035年）發展戰略》，確定了深化全方位合作的優先任務和主要方向。

成員國簽署了《上合組織成員國關於應對安全威脅與挑戰綜合中心的協定》和《上合組織成員國關於上合組織禁毒中心的協定》。

成員國注意到關於成立戰略安全研究中心的建議。

成員國強烈譴責2025年4月22日在（印控克什米爾地區）帕哈爾加姆發生的恐怖襲擊事件。

成員國強烈譴責2025年3月11日對（巴基斯坦）「賈法爾快車」及5月21日在胡茲達爾發動的恐怖襲擊事件。

成員國強烈譴責以色列和美國於2025年6月對伊朗發動的軍事侵略。

成員國表示，願繼續加強防務部門的有效合作，注意到關於制定並簽署《上合組織成員國軍事領域信任措施協定》的建議。

成員國注意到（俄羅斯提出）建立「大歐亞伙伴關係」的倡議。

成員國反對單邊強制措施，包括違反《聯合國憲章》及其他國際法准則、世界貿易組織原則與規則的經濟措施。

會議通過了《上合組織成員國元首理事會關於加強數字經濟發展的聲明》、《上合組織成員國元首理事會關於綠色產業合作的聲明》、《上合組織成員國元首理事會關於能源可持續發展的聲明》、《上合組織成員國元首理事會關於進一步加強科技創新合作的聲明》等。

各有關成員國重申成立上合組織開發銀行的重要性，決定成立開發銀行並就該金融機構運作的一系列問題加快磋商。

成員國決定將本組織觀察員和對話伙伴合並為上合組織伙伴。

成員國對決定給予老撾人民民主共和國本組織對話伙伴地位表示歡迎。

根據上述宣言內容，成立於2001年的上海合作組織，目前10個成員國為白俄羅斯、印度、伊朗、哈薩克、中國、吉爾吉斯、巴基斯坦、俄羅斯、塔吉克斯、烏茲別克。上合組織伙伴有17個國家，包括（原觀察員國的）阿富汗、蒙古，（原對話伙伴的）阿塞拜疆、亞美尼亞、柬埔寨、尼泊爾、土耳其、斯裡蘭卡、沙特阿拉伯、埃及、卡塔爾、巴林、馬爾代夫、緬甸、阿聯酋、科威特，以及新增加的老撾。（綜合報道）

【宣言全文】《上海合作組織成員國元首理事會天津宣言》