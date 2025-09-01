國民黨紀念抗戰勝利　朱立倫：歷史不容扭曲 (18:40)

朱立倫指出，歷史不容扭曲，也不容遺忘，要正確的面對歷史，強調「抗戰是中華民國政府所領導，是中國國民黨所領導，是蔣委員長（蔣介石）所領導」，稱「中共有參與，但是領導的是國軍、國家，尤其是我們的政府，這是很清楚的」。

台灣領導人賴清德日前在「紀念二戰終戰80周年」時未提對日抗戰勝利，引起外界批評。與朱立倫同行出席活動的國民黨前主席洪秀柱在Facebook發文表示，沒有先輩的犧牲，就沒有當前自由民主的台灣；這不是終戰，而是轟轟烈烈、血肉交織的民族聖戰；這是中華民族全體中國人對侵華日寇血淋淋的抗戰，鐵錚錚的歷史事實。

中共中央總書記習近平2020年9月3日在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年座談會上發表講話時指出，中國共產黨人勇敢戰鬥在抗日戰爭最前線，支撐起中華民族救亡圖存的希望，成為全民族抗戰的中流砥柱；中國共產黨領導開辟的敵後戰場和國民黨指揮的正面戰場協力合作，形成了共同抗擊日本侵略者的戰略局面。（綜合報道）