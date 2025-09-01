上合峰會丨習近平：上合組織已成世界最大區域組織　將盡快建成上海合作組織開發銀行【短片】 (11:22)

習近平在講話中表示，上海合作組織成立24年來，建設和合作取得一系列開創性成果、歷史性成就，當前已經成長為26國參與、在50多個領域開展合作、經濟總量接近30萬億美元的世界最大區域組織，國際影響力和感召力日益增強。上合組織將持續推進改革，加強資源投入和能力建設，盡快啟用應對安全威脅與挑戰綜合中心和禁毒中心，盡快建成上海合作組織開發銀行，為成員國安全和經濟合作提供更有力支撐。

習近平表示，24年前，上合組織剛成立就確立了互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的「上海精神」。展望未來，世界動盪變革，上合組織仍須遵循「上海精神」，堅持求同存異、互利共贏、開放包容、公平正義、務實高效。

習近平指出，推動上海合作組織更好發展，中方始終講求一個「實」字。中方計劃在有需要的成員國實施100個「小而美」民生項目；今年年內向成員國提供20億元人民幣無償援助，未來3年對銀行聯合體成員行新增發放100億元人民幣貸款；從明年開始，在現有基礎上將上合組織專項獎學金名額翻一番，實施上合組織博士生創新培養計劃；未來5年，在成員國建設10所「魯班工坊」，提供1萬個人力資源研修培訓名額。

而一眾領導人在會議前拍攝大合照後，移步前往會議會場期間，習近平、俄羅斯總統普京及印度總理莫迪一度停下來短暫交談。（新華社／法新社）