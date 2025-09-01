明報新聞網
即時兩岸

上合峰會丨習近平：上合組織已成世界最大區域組織　將盡快建成上海合作組織開發銀行【短片】 (11:22)

上合元首理事會會議大合照　習近平普京莫迪交談（法新社片段）

國家主席習近平今早（9月1日）在天津梅江會展中心主持上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議，並發表重要講話。

習近平在講話中表示，上海合作組織成立24年來，建設和合作取得一系列開創性成果、歷史性成就，當前已經成長為26國參與、在50多個領域開展合作、經濟總量接近30萬億美元的世界最大區域組織，國際影響力和感召力日益增強。上合組織將持續推進改革，加強資源投入和能力建設，盡快啟用應對安全威脅與挑戰綜合中心和禁毒中心，盡快建成上海合作組織開發銀行，為成員國安全和經濟合作提供更有力支撐。

習近平表示，24年前，上合組織剛成立就確立了互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的「上海精神」。展望未來，世界動盪變革，上合組織仍須遵循「上海精神」，堅持求同存異、互利共贏、開放包容、公平正義、務實高效。

習近平指出，推動上海合作組織更好發展，中方始終講求一個「實」字。中方計劃在有需要的成員國實施100個「小而美」民生項目；今年年內向成員國提供20億元人民幣無償援助，未來3年對銀行聯合體成員行新增發放100億元人民幣貸款；從明年開始，在現有基礎上將上合組織專項獎學金名額翻一番，實施上合組織博士生創新培養計劃；未來5年，在成員國建設10所「魯班工坊」，提供1萬個人力資源研修培訓名額。

而一眾領導人在會議前拍攝大合照後，移步前往會議會場期間，習近平、俄羅斯總統普京及印度總理莫迪一度停下來短暫交談。（新華社／法新社）

相關字詞﹕上合峰會 習近平 編輯推介

