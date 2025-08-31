上合峰會外方領導人全部抵達天津 (21:56)

官方此前通報，應邀出席峰會的外國領導人有白俄羅斯總統盧卡申科，印度總理莫迪，伊朗總統佩澤希齊揚，哈薩克總統托卡耶夫，吉爾吉斯總統扎帕羅夫，巴基斯坦總理夏巴茲，俄羅斯總統普京，塔吉克總統拉赫蒙，烏茲別克總統米爾濟約耶夫，蒙古國總統呼日勒蘇赫，阿塞拜疆總統阿利耶夫，亞美尼亞總理帕什尼揚，柬埔寨首相洪瑪奈，馬爾代夫總統穆伊茲，尼泊爾總理奧利，土耳其總統埃爾多安，埃及總理馬德布利，土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫，印尼總統普拉博沃，老撾人民革命黨中央委員會總書記、國家主席通倫，馬來西亞首相安華，越南政府總理范明政等。

應邀出席峰會的國際組織和多邊機制負責人有聯合國秘書長古特雷斯，上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫，上合組織地區反恐怖機構執行委員會主任沙爾舍耶夫，獨聯體秘書長列別傑夫，東盟秘書長高金洪，集安條約組織秘書長塔斯馬加姆別托夫，中西亞經合組織秘書長阿薩德·汗，亞信秘書長薩雷拜，歐亞經濟委員會執行委員會主席薩金塔耶夫，亞投行行長金立群。

不過，其中的印尼總統普拉博沃因國內多地爆發示威活動，已取消訪華。（綜合報道）