明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

上合峰會外方領導人全部抵達天津 (21:56)

央視8月31日晚上報道，目前，出席此次上合組織峰會的外國領導人已全部抵達天津。在上合組織24年的發展歷程中，上合組織大家庭不斷擴容。本屆峰會也是上海合作組織成立以來規模最大的一屆峰會。

官方此前通報，應邀出席峰會的外國領導人有白俄羅斯總統盧卡申科，印度總理莫迪，伊朗總統佩澤希齊揚，哈薩克總統托卡耶夫，吉爾吉斯總統扎帕羅夫，巴基斯坦總理夏巴茲，俄羅斯總統普京，塔吉克總統拉赫蒙，烏茲別克總統米爾濟約耶夫，蒙古國總統呼日勒蘇赫，阿塞拜疆總統阿利耶夫，亞美尼亞總理帕什尼揚，柬埔寨首相洪瑪奈，馬爾代夫總統穆伊茲，尼泊爾總理奧利，土耳其總統埃爾多安，埃及總理馬德布利，土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫，印尼總統普拉博沃，老撾人民革命黨中央委員會總書記、國家主席通倫，馬來西亞首相安華，越南政府總理范明政等。

應邀出席峰會的國際組織和多邊機制負責人有聯合國秘書長古特雷斯，上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫，上合組織地區反恐怖機構執行委員會主任沙爾舍耶夫，獨聯體秘書長列別傑夫，東盟秘書長高金洪，集安條約組織秘書長塔斯馬加姆別托夫，中西亞經合組織秘書長阿薩德·汗，亞信秘書長薩雷拜，歐亞經濟委員會執行委員會主席薩金塔耶夫，亞投行行長金立群。

不過，其中的印尼總統普拉博沃因國內多地爆發示威活動，已取消訪華。（綜合報道）

相關字詞﹕上合組織天津峰會 印尼總統普拉博沃 編輯推介

上 / 下一篇新聞