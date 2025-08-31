習近平晤莫迪：實現「龍象共舞」是中國印度正確選擇 (16:15)

習近平在會晤中表示，中國和印度是兩大東方文明古國，是世界上人口最多的兩個國家，也是全球南方重要成員，肩負造福兩國人民、促進發展中國家團結振興、推動人類社會進步的重要責任。

習近平對兩國關係提出四點建議。首先要加強戰略溝通，深化彼此互信。只要把準了是合作伙伴而不是對手、互為發展機遇而不是威脅這個大方向，中印關係就能綱舉目張、行穩致遠；二要擴大交往合作，實現互利共贏。中印都處在發展振興的關鍵階段，應該聚焦發展這個最大公約數，相互支持、相互促進、相互成就。

三要照顧彼此關切，堅持和睦相處。中印兩國老一輩領導人70多年前倡導的和平共處五項原則，需要珍視和弘揚。要合力維護邊境地區和平安寧，不要讓邊界問題定義整體中印關係；四要加強多邊協作，維護共同利益。要共同展現歷史擔當，堅持多邊主義，加強在重大國際和地區問題上的溝通和協作，捍衛國際公平正義，攜手推動世界多極化和國際關係民主化，為維護亞洲乃至世界和平和繁榮作出應有貢獻。

莫迪在會晤時說，印度致力於在互信、尊重和體諒的基礎上推進雙邊關係向前發展，並稱中印在受爭議的邊境地區脫離接觸，創造和平穩定的氛圍。他還宣布中印時隔五年多後恢復直航的計劃。（新華社）

