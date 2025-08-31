明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

習近平晤莫迪：實現「龍象共舞」是中國印度正確選擇 (16:15)

國家主席習近平今（31日）在天津會見赴華出席上海合作組織峰會的印度總理莫迪時說，做睦鄰友好的朋友、相互成就的伙伴，實現「龍象共舞」應是中印雙方的正確選擇。雙方要從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，通過天津會晤再提升，推動兩國關係持續健康穩定發展。

習近平在會晤中表示，中國和印度是兩大東方文明古國，是世界上人口最多的兩個國家，也是全球南方重要成員，肩負造福兩國人民、促進發展中國家團結振興、推動人類社會進步的重要責任。

習近平對兩國關係提出四點建議。首先要加強戰略溝通，深化彼此互信。只要把準了是合作伙伴而不是對手、互為發展機遇而不是威脅這個大方向，中印關係就能綱舉目張、行穩致遠；二要擴大交往合作，實現互利共贏。中印都處在發展振興的關鍵階段，應該聚焦發展這個最大公約數，相互支持、相互促進、相互成就。

三要照顧彼此關切，堅持和睦相處。中印兩國老一輩領導人70多年前倡導的和平共處五項原則，需要珍視和弘揚。要合力維護邊境地區和平安寧，不要讓邊界問題定義整體中印關係；四要加強多邊協作，維護共同利益。要共同展現歷史擔當，堅持多邊主義，加強在重大國際和地區問題上的溝通和協作，捍衛國際公平正義，攜手推動世界多極化和國際關係民主化，為維護亞洲乃至世界和平和繁榮作出應有貢獻。

莫迪在會晤時說，印度致力於在互信、尊重和體諒的基礎上推進雙邊關係向前發展，並稱中印在受爭議的邊境地區脫離接觸，創造和平穩定的氛圍。他還宣布中印時隔五年多後恢復直航的計劃。（新華社）

相關報道：莫迪：印中穩定關係促全球和平繁榮

相關字詞﹕上合組織峰會 上合組織天津峰會 上海合作組織峰會 習近平 莫迪 編輯推介

上 / 下一篇新聞