即時兩岸

上合組織天津峰會｜習近平晤盧卡申科　倡踐行真正多邊主義　促進世界共贏 (14:15)

國家主席習近平今早（8月31日）在天津迎賓館會見來華出席2025年上海合作組織峰會和紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的白俄羅斯總統盧卡申科。

習近平指出，中國和白俄羅斯人民曾並肩戰鬥，共同為粉碎軍國主義和法西斯主義作出重大貢獻，結下深厚友誼。當前，世界百年變局加速演進，人類又一次站在十字路口。中方願同白方擔當時代責任，踐行真正的多邊主義，共同促進世界和平、發展、合作、共贏。

習近平強調，中白全天候全面戰略伙伴關係高水平發展，雙方要在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續堅定相互支持。要高質量共建「一帶一路」，加強發展戰略對接，持續打造合作亮點和增長點。用好「2024-2025中白科技創新年」成果，加快發展新質生產力，助力兩國發展振興。拓展教育、文化、旅遊、青年、地方交流，促進人文相親。在上海合作組織、金磚國家等多邊機制中密切協作，推動構建人類命運共同體。

盧卡申科表示，每一次來到中國，都被中國生機勃勃的發展進步面貌深深感染。在習近平堅強領導下，中國堅定走符合自身國情的發展道路，取得巨大發展成就，展現更加光明前景，沒有任何力量能夠阻擋中國發展振興。中國在國際和地區事務中秉持公正立場，堅持多邊主義，捍衛公平正義，引領上海合作組織等多邊機制合作，為歐亞大陸和世界和平穩定作出重大貢獻。白俄羅斯是中國全天候的伙伴、永遠可靠的朋友，願同中方加強治國理政經驗交流，深化各領域務實合作，推動兩國關係得到更大發展。雙方簽署科技、金融、計量、媒體、交通運輸、海關檢驗檢疫等領域多份雙邊合作文件。（新華社/外交部）

相關字詞﹕上合組織峰會 上海合作組織峰會 上合組織天津峰會 習近平

