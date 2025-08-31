明報新聞網
即時兩岸

上合組織天津峰會｜習近平晤阿塞拜疆總統　倡保持雙邊合作蓬勃發展 (12:50)

國家主席習近平今早（8月31日）在天津迎賓館會見來華出席2025年上海合作組織峰會（上合組織峰會）和紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的阿塞拜疆總統阿利耶夫。

習近平指出，中國同阿塞拜疆是好朋友、好伙伴。建交33年，兩國傳統友誼日益深化，政治互信持續鞏固，互利合作成果豐碩。今年4月宣布中國阿塞拜疆建立全面戰略伙伴關係，開啟兩國全方位合作新篇章。中阿兩國是發展振興的同路人，中方願同阿方一道，保持雙邊合作蓬勃發展勢頭，共創兩國共贏發展新未來。

習近平強調，雙方要保持戰略溝通，堅定相互支持。加強發展戰略對接，高質量共建「一帶一路」，加快推進貿易和投資自由化便利化，持續提升跨裏海國際運輸走廊效能，拓展基礎設施、農業、能源等傳統領域合作，打造數字經濟、綠色發展、人工智能等新興領域合作增長點。進一步密切教育、科技、文化、旅遊、青年、地方交流，為雙邊關係發展匯聚資源力量、厚植民意根基。中方支持阿塞拜疆加入上海合作組織，願同阿方密切多邊協作，維護全球南方共同利益，推動構建人類命運共同體。

阿利耶夫表示，阿中建立全面戰略伙伴關係，體現雙邊關係高水平。兩國密切高層交往，在涉及彼此核心利益和重大關切問題始終相互支持，積極推進各領域合作，貿易快速增長。阿方堅定奉行一個中國原則，反對「台獨」，願同中方深化經貿、科技、互聯互通、旅遊等領域合作，為兩國人民帶來更多福祉。阿方願深化同中方在上海合作組織內合作，共同促進地區乃至世界的和平與發展。雙方簽署人工智能、科技創新、金融、媒體等領域多份雙邊合作文件。

習近平晤吉爾吉斯總統

習近平今早亦已會見吉爾吉斯總統扎帕羅夫。（新華社）

