普京訪華將晤習近平　稱俄中戰略協調發揮壓艙石作用 (12:11)

克宮指出，普京明日至下周一（9月1日）將先在天津出席上合組織峰會並發表講話。隨後他會轉到北京，在下周二（9月2日）與習近平、蒙古總統呼日勒蘇赫進行三方會談。普京並會再與習近平進行高級會談，討論進一步深化俄中全面戰略合作伙伴關係，也將討論全球及地區議題。下周三普京將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，並會與多國領導人進行雙邊會談。

另外，普京赴華前接受新華社書面訪問，回顧了習近平今年5月對俄羅斯的成功訪問，表示此次回訪將進一步加強兩國的友好關係。普京強調，俄中在歷史上曾共同抵抗外來侵略，兩國人民的深厚友誼是當前高水平合作的基礎。

普京稱俄中戰略協調發揮着壓艙石作用，高度評價俄中在多邊框架下的合作，強調這是兩國關係的重要組成部分，也是全球政治中的重要因素。雙方就關鍵國際議題交換意見一再證明，俄中擁有廣泛的共同利益，在原則性問題上有相似觀點。

雙邊經貿合作方面，普京指出俄中經濟關係達到了前所未有的高水平，兩國在金磚國家框架內積極合作，結成「統一戰線」反對世界貿易中的歧視性制裁。他期待上合組織在天津峰會後，將獲得更加強勁的發展勢頭，提升應對當前挑戰和威脅的能力，增進團結，構建更加公正的多極世界秩序，形成平等、不可分割的安全架構。 （新華社/中新社/俄羅斯總統官方網站）