美參議院軍委會主席突然訪台  聲稱美台持續的合作至關重要 (15:59)

美國在台協會新聞稿稱，此訪問行程為參議員出訪印太地區的一環，此國會代表團將與台灣高層領袖進行一系列會談，討論美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題；代表團此行突顯出美國正致力強化與台灣的伙伴關係，並再次確認了美台對強化自由開放的印太地區的共同承諾。

抵達台北時，威克表示：「台灣是我們國家在印太地區最可靠的伙伴之一。在我看來，我們正處於第二次世界大戰以來最險峻的威脅環境當中，美台持續的合作至關重要。」

費雪指出：「台灣的人民、台灣高度發達的經濟所開創的成果，以及台灣人民在自由社會中生活的決心，對全世界來說都是希望的象徵。我很榮幸來到這裏，與台灣自由的人民並肩站在一起，共同強化他們自決的權利。」

中國外交部發言人郭嘉昆今天回應稱，中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來。「美國會議員竄台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，損害中方主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此強烈不滿。」郭嘉昆強調，中方要求美方停止以任何借口干涉中國內政，縱容支持台獨分裂勢力，停止美台官方往來，停止製造台海局勢緊張因素。

中國外交部副部長馬朝旭今天也在抗戰勝利80周年記者會上表示，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，是中國與世界各國建立和發展外交關係的政治基礎和前提；台灣問題是中國核心利益中的核心。

馬朝旭說：「我想重申，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。少數外部勢力妄圖搞『以台制華』，是在玩火，而玩火者必自焚。中國終將統一、也必將統一的大勢不可阻擋。」（綜合報道）