即時兩岸

抗戰勝利80周年｜26名外國國家元首政府首腦將出席紀念活動　包括普京、金正恩【附名單】 (10:17)

今天（28日）上午，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心舉辦首場記者招待會，介紹紀念活動有關籌備進展。據介紹，應國家主席習近平邀請，26名外國國家元首和政府首腦將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，其中包括俄羅斯總統普京、朝鮮領袖金正恩、柬埔寨國王西哈莫尼等。

26名外國國家元首和政府首腦包括：
·俄羅斯總統普京
·朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩
·柬埔寨國王西哈莫尼
·越南國家主席梁強
·老撾人民革命黨中央委員會總書記、國家主席通倫
·印尼總統普拉博沃
·馬來西亞首相安華
·蒙古國總統呼日勒蘇赫
·巴基斯坦總理夏巴茲
·尼泊爾總理奧利
·馬爾代夫總統穆伊茲
·哈薩克斯坦總統托卡耶夫
·烏茲別克總統米爾濟約耶夫
·塔吉克斯坦總統拉赫蒙
·吉爾吉斯斯坦總統紮帕羅夫
·土庫曼斯坦總統謝爾達爾·別爾德穆哈梅多夫
·白俄羅斯總統盧卡申科
·阿塞拜疆總統阿利耶夫
·亞美尼亞總理帕什尼揚
·伊朗總統佩澤希齊揚
·剛果（布）總統薩蘇
·津巴布韋總統姆南加古瓦
·塞爾維亞總統武契奇
·斯洛伐克總理菲佐
·古巴共產黨中央第一書記、國家主席迪亞斯-卡內爾
·緬甸代總統敏昂萊

應中國政府邀請，一些國家議長、政府副總理、高級別代表、國際組織負責人、前政要將出席紀念活動。

抗戰勝利80周年閱兵 九三閱兵

