即時兩岸

侵犯華為估值超3億晶片技術 14人獲刑 過半為前員工 (18:44)

最高檢察院知識產權檢察廳近日表示，最高檢指導上海市檢察機關辦理的尊湃侵犯華為海思晶片技術商業秘密案已於7月28日判決，14名被告人十日內均未提起上訴，目前一審判決已生效。據悉，該案中，被非法獲取的技術信息估值達3.17億元（人民幣，下同）。

海思公司系華為公司的全資子公司。華為公司於2011年啟動Wi-Fi晶片研發項目，後由海思公司負責該項目，投入了大量人力物力進行長期自主研發，取得Wi-Fi晶片相應技術信息，並採取保密措施。

被告人張×原系海思公司射頻晶片開發部門負責人，離職後創立尊湃公司，並在新公司成立前後拉攏周×甲、劉×、周×乙、顧×等人加入，任命4人擔任高管並負責相應技術部門。其間，張×等5人經共同商議，決定研發與海思公司同類的Wi-Fi晶片。

此後，經張×指示，周×甲等人以良好的薪資待遇、發展前景等為條件，繼續招募海思公司員工高×、王×等7人加入尊湃公司。7人在離職前後應尊湃公司要求，自行或者勾結仍在海思公司任職的員工趙×、屠×，以截屏、抄錄、微信傳輸等不正當手段獲取海思公司技術信息，用於尊湃公司晶片研發。

2024年4月10日，上海市檢察院第三分院對張×等14人以侵犯商業秘密罪向法院提起公訴。據檢察機關辦案組介紹，這是一起非常典型的「內鬼」侵犯商業秘密案件，辦案難度非常大。

一方面，涉案技術信息多達40餘項且屬於尖端技術，辦案組聘請了多名通信行業的資深專家，對技術事實提供專業解讀意見；另一方面，被告人有14名，分別涉及不同的技術信息侵權，辦案組要精準區分各被告人在共同犯罪中發揮的作用，認定每名被告人的涉案秘點及其估值金額。

7月28日，上海市第三中級人民法院作出一審判決，採納檢察機關的起訴意見和量刑建議，認定14名被告人均犯侵犯商業秘密罪。其中，張×被判處有期徒刑六年，並處罰金300萬元；周×甲、劉×、周×乙、顧×被分別判處有期徒刑五年至三年，並處罰金150萬元至120萬元不等；高×、王×等9人被判處有期徒刑並宣告緩刑，並處罰金100萬元至20萬元不等。

最高檢知識產權檢察廳負責人表示，商業秘密是現代經濟社會中重要的知識產權，不僅關係企業關鍵核心技術安全，還關係到國家高質量發展。近年來，檢察機關不斷加大商業秘密司法保護力度，依法打擊侵犯商業秘密犯罪，以法治之力服務創新發展。

（央視新聞）

相關字詞﹕編輯推介 知識產權 華為 晶片 最高檢 商業犯罪 竊密

