侵犯華為估值超3億晶片技術 14人獲刑 過半為前員工 (18:44)

海思公司系華為公司的全資子公司。華為公司於2011年啟動Wi-Fi晶片研發項目，後由海思公司負責該項目，投入了大量人力物力進行長期自主研發，取得Wi-Fi晶片相應技術信息，並採取保密措施。

被告人張×原系海思公司射頻晶片開發部門負責人，離職後創立尊湃公司，並在新公司成立前後拉攏周×甲、劉×、周×乙、顧×等人加入，任命4人擔任高管並負責相應技術部門。其間，張×等5人經共同商議，決定研發與海思公司同類的Wi-Fi晶片。

此後，經張×指示，周×甲等人以良好的薪資待遇、發展前景等為條件，繼續招募海思公司員工高×、王×等7人加入尊湃公司。7人在離職前後應尊湃公司要求，自行或者勾結仍在海思公司任職的員工趙×、屠×，以截屏、抄錄、微信傳輸等不正當手段獲取海思公司技術信息，用於尊湃公司晶片研發。

2024年4月10日，上海市檢察院第三分院對張×等14人以侵犯商業秘密罪向法院提起公訴。據檢察機關辦案組介紹，這是一起非常典型的「內鬼」侵犯商業秘密案件，辦案難度非常大。

一方面，涉案技術信息多達40餘項且屬於尖端技術，辦案組聘請了多名通信行業的資深專家，對技術事實提供專業解讀意見；另一方面，被告人有14名，分別涉及不同的技術信息侵權，辦案組要精準區分各被告人在共同犯罪中發揮的作用，認定每名被告人的涉案秘點及其估值金額。

7月28日，上海市第三中級人民法院作出一審判決，採納檢察機關的起訴意見和量刑建議，認定14名被告人均犯侵犯商業秘密罪。其中，張×被判處有期徒刑六年，並處罰金300萬元；周×甲、劉×、周×乙、顧×被分別判處有期徒刑五年至三年，並處罰金150萬元至120萬元不等；高×、王×等9人被判處有期徒刑並宣告緩刑，並處罰金100萬元至20萬元不等。

最高檢知識產權檢察廳負責人表示，商業秘密是現代經濟社會中重要的知識產權，不僅關係企業關鍵核心技術安全，還關係到國家高質量發展。近年來，檢察機關不斷加大商業秘密司法保護力度，依法打擊侵犯商業秘密犯罪，以法治之力服務創新發展。

（央視新聞）