抗日名將楊靖宇犧牲確切時間地點得以確認 (16:34)

這份形成於1940年3月16日、名為《綏陽國境警察隊本隊關於楊靖宇被射殺的通報》的檔案記載，1940年2月23日15時左右，濛江縣保安村4名村民向偽濛江縣城警署告密：「一名匪賊強行索要糧食」。根據告密人描述的相貌和衣著，日偽軍警判斷此人可能是楊靖宇。15名日偽軍警於下午3時30分到達保安村，由告密人帶路趕到現場。下午4時左右，日偽軍警在濛江縣南方標高七〇三（高程703米）西方高地，發現楊靖宇將軍並追擊至三道濛江河。「16時30分，在濛江縣城西南5千米標高四九〇附近」，楊靖宇將軍英勇就義。「屍體在數名楊靖宇部下見證下，經實地驗證後，確認無誤為楊靖宇。」

負責這份檔案翻譯的黑龍江省檔案館宣傳教育文化處一級主任科員趙倩說，這份標「秘」的內部通報是日偽軍警用來炫耀其所謂「戰果」的。「這暴露了日軍殘暴侵略的本性，也印證了楊靖宇將軍在東北抗聯和民眾心中的崇高地位。他的存在令侵略者膽寒。」

楊靖宇1905年2月13日出生於河南省確山縣，原名馬尚德，是鄂豫皖蘇區及其紅軍創始人之一，東北抗日聯軍主要創建者和領導人之一。楊靖宇將軍紀念館的介紹文字稱，楊靖宇是偉大的抗日民族英雄、優秀的共產主義戰士、傑出的人民軍隊將領、中國人民的優秀兒子。在中國革命史、中國共產黨黨史、中國人民解放軍軍史、中國抗日戰爭史上佔有重要地位。

