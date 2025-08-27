明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

抗日名將楊靖宇犧牲確切時間地點得以確認 (16:34)

東北抗日聯軍第一路軍總司令楊靖宇將軍犧牲的確切時間地點得以確認。黑龍江省檔案館今天（27日）向新華社記者獨家披露一份日偽檔案顯示：1940年2月23日16時30分，楊靖宇在吉林省濛江縣（今靖宇縣）縣城西南5千米標高四九〇（高程490米）附近壯烈殉國。

這份形成於1940年3月16日、名為《綏陽國境警察隊本隊關於楊靖宇被射殺的通報》的檔案記載，1940年2月23日15時左右，濛江縣保安村4名村民向偽濛江縣城警署告密：「一名匪賊強行索要糧食」。根據告密人描述的相貌和衣著，日偽軍警判斷此人可能是楊靖宇。15名日偽軍警於下午3時30分到達保安村，由告密人帶路趕到現場。下午4時左右，日偽軍警在濛江縣南方標高七〇三（高程703米）西方高地，發現楊靖宇將軍並追擊至三道濛江河。「16時30分，在濛江縣城西南5千米標高四九〇附近」，楊靖宇將軍英勇就義。「屍體在數名楊靖宇部下見證下，經實地驗證後，確認無誤為楊靖宇。」

負責這份檔案翻譯的黑龍江省檔案館宣傳教育文化處一級主任科員趙倩說，這份標「秘」的內部通報是日偽軍警用來炫耀其所謂「戰果」的。「這暴露了日軍殘暴侵略的本性，也印證了楊靖宇將軍在東北抗聯和民眾心中的崇高地位。他的存在令侵略者膽寒。」

楊靖宇1905年2月13日出生於河南省確山縣，原名馬尚德，是鄂豫皖蘇區及其紅軍創始人之一，東北抗日聯軍主要創建者和領導人之一。楊靖宇將軍紀念館的介紹文字稱，楊靖宇是偉大的抗日民族英雄、優秀的共產主義戰士、傑出的人民軍隊將領、中國人民的優秀兒子。在中國革命史、中國共產黨黨史、中國人民解放軍軍史、中國抗日戰爭史上佔有重要地位。

（綜合報道）

相關字詞﹕楊靖宇 抗日 將軍 犧牲 檔案

上 / 下一篇新聞