習近平晤俄羅斯國家杜馬主席　稱兩國為贏得二戰勝利作重大貢獻 (14:44)

國家主席習近平周二（26日）在北京會見俄羅斯國家杜馬主席沃洛金。習近平指出，中國和蘇聯分別作為第二次世界大戰亞洲和歐洲主戰場，為抗擊日本軍國主義和德國法西斯侵略付出巨大民族犧牲，為贏得二戰勝利作出重大貢獻。雙方要深化戰略互信，加強各領域交流合作，攜手捍衛兩國安全和發展利益，團結全球南方國家，堅持真正的多邊主義，推動國際秩序朝着更加公正合理的方向發展。

習近平今年5月出席俄羅斯紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典，下周中方將舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動。他表示，中俄關係是動盪變革的當今世界最穩定、最成熟、最富戰略內涵的一組大國關係。持之以恆推動中俄關係高水平發展，符合兩國人民根本利益，也是世界和平的穩定源。

沃洛金轉達俄羅斯總統普京對習近平的親切問候和良好祝願，並感謝習近平保存歷史記憶和對蘇聯將士紀念設施的愛護。沃洛金尤其指出了中國人民對二戰勝利做出的貢獻。他說：「我們將與中國一起慶祝抗擊日本軍國主義戰爭勝利80周年。大家知道，這場勝利是多麼的來之不易，銘記那些為了讓我們今天得以發展、規劃未來而犧牲自己生命的勝利者對我們十分重要，我們兩國人民正是付出了巨大傷亡的代價竭盡全力才獲得了自由和獨立。」（新華社/俄羅斯衛星通訊社）

