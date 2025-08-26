明報新聞網
即時兩岸

中國留學生赴美遭無端盤查　中使館：已向美方提出嚴正交涉 (14:12)

中國駐美國大使館周一（25日）表示，目前美高校開學季到來，中國留學生入境美國進入高峰期。近期，數名中國留學生自休斯敦喬治·布什洲際機場入境時，遭美海關邊境執法人員無端盤查、滋擾，所攜電子設備被檢查，甚至有人被限制人身自由長達80多個小時，最終被無理遣返回國，嚴重損害中國留學生的合法權益。

中國駐美國大使館表示，已就此向美方提出嚴正交涉，敦促美方糾正錯誤，停止針對中國留學生的選擇性、歧視性執法。駐美大使館提醒擬赴美留學人員，謹慎選擇自休斯敦喬治·布什洲際機場入境，慎重考慮來美留學入境時可能遇到的問題。

使館提醒赴美留學人員，要提前準備好有效護照及簽證，並指美海關邊境執法人員可能查驗留學生所持證件，審查赴美理由，檢查手機、電腦等電子設備，近期還增加了對留學生社交媒體的審查，請留學生確保自身言行合法合規。如遇美海關邊境執法人員盤查，要客觀如實回答相關問題，理性配合。

如遇不公正對待，記下現場執法人員信息，認真核對須簽署的文書內容並索要備份，留存必要證據，並及時聯繫駐美使領館尋求協助，事後可通過其主管部門美國海關和邊境保護局（CBP）官方網站投訴。如遇入境受阻，可嘗試與執法人員協商申請中止入境，如獲准可避免留下被拒絕入境及遣返紀錄。（中國駐美國大使館微信公眾號）

