網絡熱話 | 魯迅故居「先生夾煙」壁畫遭投訴教壞青少年  網民：吃太飽了 (22:17)

孫女士投訴的理由是該畫的原畫是魯迅在自己家裏抽煙，牆身畫去掉背景，有「引導人室外聚集抽煙危害他人健康」的風險，同時還會誤導青少年。

魯迅紀念館一名工作人員稱，領導知道這件事（投訴），現在已經在處理了。魯迅故里所在的紹興市越城區文廣旅遊局的此前回覆稱，魯迅故里景區為紹興市文旅集團主管，非該局職權範圍，建議孫女士直接向紹興市文旅集團提出。為此，孫女士向浙江省政府政務平台「浙裏辦」進行了二次投訴。

紹興市文旅局的一名工作人員8月25日表示，當天收到來自全國各地的電話，「都表示這是歷史的客觀現實，而且也是紹興魯迅故里旅遊的一張名片，要求不能因為一個人的投訴盲目做出決策」，文旅局也會在廣泛聽取民意的基礎上做出決策，是否修改目前還沒有通知，會在全面統籌後再做出決策。

「魯迅吸煙被投訴」的幾個相關話題，霸佔今天（8月25日）微博熱搜榜多席，網民多數對投訴者孫女士持質疑的聲音。不少網民指出，毛澤東、袁隆平（晚年已戒煙）的吸煙圖片廣為流傳，是否也要被下架？也有網民使用袁隆平「還是讓你們吃太飽了」的表情包嘲諷投訴者。

對於網民的留言，孫女士在社交平台上表示，看到很多人的不解和反對，借魯迅的話：從來如此，便對嗎？

針對此事，浙江省魯迅研究會回應稱，對網絡上借「魯迅吸煙」話題進行炒作的行為表示反對，「部分行為實為利用魯迅博取流量、製造輿論熱點，這並不利於對魯迅精神的正確傳播，不應被鼓勵」。

「抽煙常與沉思、思考聯繫在一起，恰恰能夠體現魯迅作為思想家的深度。我們更應關注他深刻的思想價值，而非僅聚焦於某個生活瞬間。」浙江省魯迅研究會秘書長卓光平稱，「該牆畫作為藝術呈現已有數十年歷史，是紹興魯迅故里的標誌性場景之一，也是許多遊客前來參觀留念的重要地點，承載了幾代人的共同記憶。若僅因一個動作引發爭議就予以拆除，既是對歷史的不尊重，也是對藝術作品的不包容，相信大多數人難以認同。」

「零度觀點」直言孫女士「跨時空出警」實在令人啼笑皆非。這幅壁畫原型是著名版畫家李以泰於1974年創作的版畫《魯迅》，又名《馬克思主義是最明快的哲學》，刻畫的是魯迅研讀馬克思主義著作的經典形象。「如果因為今天的禁煙理念就篡改歷史，豈不是成了『用本朝的劍，斬前朝的官』？」

評論稱，把青少年教育問題簡單歸咎於一幅牆畫，無異於避重就輕。公共文化教育不能向「道德潔癖」妥協。控煙該管的是現實中的煙草廣告和公共場所吸煙行為，而不是對歷史人物進行「去污化」處理。

《揚子晚報》引述深圳理工大學圖書館館長、中國魯迅研究會(原)副會長朱壽桐說，質疑者並不是質疑魯迅抽煙，而是質疑用抽煙肖像作為宣傳牆內容是否合適。如果是這樣，引起相關的討論並非沒有意義。作為宣傳牆，圖畫內容確實應觀照到現實教育的方方面面，如果未能觀照到某些枝節問題，觀眾從不同的角度提出質疑都是合理的。（綜合報道）