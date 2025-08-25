明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

網絡熱話 | 魯迅故居「先生夾煙」壁畫遭投訴教壞青少年  網民：吃太飽了 (22:17)

浙江省紹興市的魯迅紀念館有一面墻，因為有魯迅手指夾香煙的壁畫，成為熱門打卡牆，部分遊客會到這面牆前點燃打火機，拍一張「給先生點支煙」的打卡照。對此，控煙志願者孫女士近日向當地政府部門投訴，認為這幅魯迅抽煙的壁畫不妥，是「室外廣告版吸煙圖」，建議換成魯迅右手握拳的畫面。

孫女士投訴的理由是該畫的原畫是魯迅在自己家裏抽煙，牆身畫去掉背景，有「引導人室外聚集抽煙危害他人健康」的風險，同時還會誤導青少年。

魯迅紀念館一名工作人員稱，領導知道這件事（投訴），現在已經在處理了。魯迅故里所在的紹興市越城區文廣旅遊局的此前回覆稱，魯迅故里景區為紹興市文旅集團主管，非該局職權範圍，建議孫女士直接向紹興市文旅集團提出。為此，孫女士向浙江省政府政務平台「浙裏辦」進行了二次投訴。

紹興市文旅局的一名工作人員8月25日表示，當天收到來自全國各地的電話，「都表示這是歷史的客觀現實，而且也是紹興魯迅故里旅遊的一張名片，要求不能因為一個人的投訴盲目做出決策」，文旅局也會在廣泛聽取民意的基礎上做出決策，是否修改目前還沒有通知，會在全面統籌後再做出決策。

「魯迅吸煙被投訴」的幾個相關話題，霸佔今天（8月25日）微博熱搜榜多席，網民多數對投訴者孫女士持質疑的聲音。不少網民指出，毛澤東、袁隆平（晚年已戒煙）的吸煙圖片廣為流傳，是否也要被下架？也有網民使用袁隆平「還是讓你們吃太飽了」的表情包嘲諷投訴者。

對於網民的留言，孫女士在社交平台上表示，看到很多人的不解和反對，借魯迅的話：從來如此，便對嗎？

針對此事，浙江省魯迅研究會回應稱，對網絡上借「魯迅吸煙」話題進行炒作的行為表示反對，「部分行為實為利用魯迅博取流量、製造輿論熱點，這並不利於對魯迅精神的正確傳播，不應被鼓勵」。

「抽煙常與沉思、思考聯繫在一起，恰恰能夠體現魯迅作為思想家的深度。我們更應關注他深刻的思想價值，而非僅聚焦於某個生活瞬間。」浙江省魯迅研究會秘書長卓光平稱，「該牆畫作為藝術呈現已有數十年歷史，是紹興魯迅故里的標誌性場景之一，也是許多遊客前來參觀留念的重要地點，承載了幾代人的共同記憶。若僅因一個動作引發爭議就予以拆除，既是對歷史的不尊重，也是對藝術作品的不包容，相信大多數人難以認同。」

「零度觀點」直言孫女士「跨時空出警」實在令人啼笑皆非。這幅壁畫原型是著名版畫家李以泰於1974年創作的版畫《魯迅》，又名《馬克思主義是最明快的哲學》，刻畫的是魯迅研讀馬克思主義著作的經典形象。「如果因為今天的禁煙理念就篡改歷史，豈不是成了『用本朝的劍，斬前朝的官』？」

評論稱，把青少年教育問題簡單歸咎於一幅牆畫，無異於避重就輕。公共文化教育不能向「道德潔癖」妥協。控煙該管的是現實中的煙草廣告和公共場所吸煙行為，而不是對歷史人物進行「去污化」處理。

《揚子晚報》引述深圳理工大學圖書館館長、中國魯迅研究會(原)副會長朱壽桐說，質疑者並不是質疑魯迅抽煙，而是質疑用抽煙肖像作為宣傳牆內容是否合適。如果是這樣，引起相關的討論並非沒有意義。作為宣傳牆，圖畫內容確實應觀照到現實教育的方方面面，如果未能觀照到某些枝節問題，觀眾從不同的角度提出質疑都是合理的。（綜合報道）

相關字詞﹕魯迅吸煙被投訴 控煙 網絡熱話 紹興 編輯推介

上 / 下一篇新聞