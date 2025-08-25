明報新聞網
男子看小說學盜墓 挖走20餘件國寶 特大盜墓案細節曝光 (19:23)

位於湖北省棗陽市的郭家廟墓群，是湖北省重點文物保護單位。2023年，幾名盜墓賊潛入這裏，盜走了20件珍貴的青銅器。今年3月，隨着主犯余某的落網，這起離奇盜墓案的諸多謎團被一一揭開。

古墓中，簋的數量是判斷墓主人爵位的依據之一。襄陽市博物館陳列展覽部主任楊一介紹，現有的被盜文物裏有4件簋，初步推斷是士大夫一級的貴族墓葬。2023年11月，包括這件國家一級文物在內的20件青銅器在犯罪團伙意圖銷贓時被警方當場起獲。經專家鑒定，這批文物均為春秋時期珍品，共計20件，其中9件為國家一級文物，1件為二級文物，9件為三級文物，以及1件普通文物。

郭家廟墓群遠近聞名，20多年前，因為修建高速公路，工作人員對這裏進行了第一次發掘。隨後在2014年，經國家文物局批准，湖北省文物考古研究所等單位聯合對這裏進行再次發掘。

這次抓捕前的幾天，襄陽警方接到舉報稱，一名叫李某的男子聲稱自己手裏有批「剛出土」的文物，正在暗中尋找所謂「有實力的買家」。為了查明虛實，民警用「實力買家老黎」的身份逐步接近這名賣家。李某自稱手握十幾件「貨真價實」的青銅器待售。當民警扮演的「老黎」要求查看文物照片時，謹慎的李某僅發來一張手繪圖案，上面潦草勾勒着幾件青銅器皿的輪廓。

民警扮演的「老黎」說，真正的買主是上海的「金總」，錢不是問題，但「貨」必須是真的，眼見為實，驗一驗才知道。電話那頭的李某這才約定了見面的時間和地點。在這期間，警方又安排了一位民警扮演成大老板「金總」，還特意邀請了文物鑒定方面的行家一起喬裝前往。

確定是貨真價實的文物後，雙方當即商定，第二天進行交易，一手交錢，一手交貨。雙方約定以400萬元的價格，交易這20件文物，交易地點初步定在棗陽市的一處廢棄糧站。

襄陽警方連夜調集幾十名警力進行多點位布控，並在兩處高速路口同步設置攔截點，部署抓捕行動。在交易現場，警方當場抓獲了包括李某在內的兩人。然而外圍布控的民警正在向內收網時，一輛白色轎車突然從交易區瘋狂衝出。

民警偵查發現，駕駛白色汽車的正是這起案件的主犯余某及另一名盜墓者陳某。湖北襄陽警方聯繫廣東江門警方進行偵查，陳某被抓獲。民警多次摸排，逃亡了一年多的主犯余某也最終歸案。

據余某交代，盜墓類小說中光怪陸離的探險情節深深吸引他，隨着對此類題材的關注增多，漸漸地，余某不再滿足於盜墓小說中的虛構情節，他開始對照書籍逐一驗證其中細節，遇到難以核實的內容，甚至會翻檢當地縣志仔細核對。

除了埋頭考證小說與史實的關聯，那些在小說中被描繪得神乎其神的「神秘技法」，更讓余某深陷癡迷。隨着這種執念日益加深，他竟漸漸動了親身體驗、付諸實踐的念頭。余某供述，他之所以將目標鎖定在郭家廟墓群，緣起於手機彈窗推送的一則考古新聞。他看到「出土大量玉器青銅器」的內容，瞬間生出一股貪念。他把想法告訴了陳某後，兩人一拍即合。

郭家廟墓群有安防設施，幾人專挑田間小徑潛行。余某供述，他先是觀察山脈走向劃定大致搜尋范圍，再用探針與洛陽鏟逐步縮小目標。經過半個月的暗中摸索，他終於圈定一處疑似墓穴的位置。他試探性地打下第一鏟。余某三人用了四五個小時，在地下挖出一個兩米深的盜洞。

經過兩晚的瘋狂盜掘，20件青銅器被余某三人洗劫一空。為了讓這些文物盡早變現，他們聯繫到了李某，讓李某做中間人找一個有經濟實力的買家。在兜售的過程中，李某被警方發現，幾名盜墓賊悉數落網。

2024年，襄陽市樊城區人民法院對這起案件中先到案人員依法作出判決。被告人陳某等二人犯盜掘古墓葬罪分別被判處10年3個月至10年不等有期徒刑，並處罰金。兩名被告人還被判連帶賠償搶救性考古發掘費用7萬餘元。被告人李某犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，被判處有期徒刑3年6個月，並處罰金。2025年7月，犯罪嫌疑人余某因盜掘古墓葬罪被檢察機關提起公訴。

據余某交代，這起案件並不是他的第一起盜墓案件。此前，他曾伙同另外幾人，在郭家廟墓群保護區盜掘過另一處古墓，獲取了3件文物。趙某提及的這座古墓，此前還被他人盜掘過，遺留的盜洞仍在。民警將盜掘、倒賣的犯罪人員全部抓獲，涉案的3件文物也被警方成功追回。民警介紹，起獲了一件青銅兵器戈，還有兩件玉佩。青銅兵器戈上面有7個銘文，被鑒定為國家二級文物，兩件玉佩被鑒定為國家三級文物。

目前，這起案件涉案人員分別因涉嫌盜掘古墓葬罪、倒賣文物罪、隱瞞犯罪所得罪被檢察機關批准逮捕，案件還在進一步審理中。依據中國刑法規定，盜掘古墓葬罪最高刑罰為無期徒刑。

（央視新聞）

相關字詞﹕編輯推介 盜墓 郭家廟墓群 湖北棗陽 青銅器 倒賣文物 國寶

