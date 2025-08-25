戴VR裝置沉浸國寶《坤輿萬國全圖》跟大明船隊遠航　南京博物院即日起有得睇 (14:46)

南京博物院為中國三大博物館之一，《坤輿萬國全圖》是該館其中一項「鎮院之寶」，由意大利傳教士利瑪竇與明代學者李之藻於明代萬歷年間（1608年）共同繪製，承載中西方文化交流的歷史，是現存最早繪製、最完整、內容最豐富的中文版世界地圖。由於需要保護文物，《坤輿萬國全圖》每次展出後都需要長時間收藏，故很多入場者難以一睹文物真容。

如今透過商湯的XR+AIGC技術，觀眾只需在南京博物院佩戴VR頭戴式裝置，就可「走進」《坤輿萬國全圖》繪製現場，透過「觀天下」、「涉滄溟」、「通四海」三個篇章，在星空下「見證」李之藻與利瑪竇的思想碰撞；乘「量天尺」直上九重天，感受宇宙的浩瀚無邊；跟隨大明船隊遠航，領略海上航行的壯闊；到訪北極冰洞，陶醉於夢幻極光之中；在琉璃塔下，感受中式浪漫的韻味。

南京博物院的《觀天下·坤輿萬國全圖VR大空間沉浸展》於今年7月10日起展出，截至8月19日，已有5.6萬人入場參觀體驗，展覽將舉辦至2026年10月11日，通過微信小程序「南京博物院」即可預約參觀。 （明報記者）