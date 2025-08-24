台中市長盧秀燕宣布不參選國民黨主席 (15:44)

對於朱立倫懇請接棒主席，盧秀燕出席大台中商業總會理監事授證典禮後接受媒體聯訪時表示，謝謝朱立倫的看重。不過國民黨是一個民主的政黨、民主的大黨，所以黨主席的職位不宜指定參選，也不宜欽定參選，應該由有意願的人來公平競選。

盧秀燕表示，台灣面臨美國關稅的重創，這場經濟危機，中部地區首當其衝。她強調，這場關稅大海嘯已經來臨，台灣經濟正在惡化中，她必須堅守崗位，陪伴產業和市民家人度過難關。她曾經說過「愈是困難的時候，媽媽會留在家」。這是她的承諾，她會說到做到，因此她無法參選國民黨主席。

盧秀燕認為，即使她不選黨主席，只要黨有需要，她都會在，就像國民黨過去大小選戰，她無役不與，而且都全力以赴，因此她不必坐在主席的位置，也會和各人同一陣線。

朱立倫昨天於罷免投票開票後在中央黨部發表談話指出，他非常誠摯懇請盧秀燕接任國民黨主席，承擔黨主席的重責大任，他會跟所有優秀的青年團隊，在國民黨重返執政的路上，全力努力、絕不缺席，全力支持盧秀燕領導的國民黨團隊重返執政。（中央社）