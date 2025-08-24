明報新聞網
即時兩岸

謝鋒稱中美農業完全可以優勢互補 (12:15)

中國駐美國大使謝鋒上周五（22日）在華盛頓舉行的中美大豆產業合作伙伴早餐會表示，中美同為全球最重要的農業生產和消費大國，雙方完全可以優勢互補。

謝鋒在演講中表示，中美共同支撐起全球糧食生產近四成、消費近四分之一。中國在勞動密集型農產品領域具比較優勢，美國則以機械化、規模化生產的土地密集型大宗農產品為主。中美農業交流合作不僅豐富兩國消費者的「菜籃子」，更鼓起美國農民的「錢袋子」，為中美農業轉型升級提供不少「金點子」，走出了保障全球糧食安全的「新路子」。

謝鋒指出，農業不應被政治化，農民不應為貿易戰埋單。禁限中國公民、企業購買農地，純屬以國家安全為名、行政治操弄之實，是以一己之私綁架中美農業合作。

謝鋒強調要落實好兩國元首重要共識，發揮好中美經貿會談機制作用，增進共識、減少誤解、加強合作，共享發展紅利，重回共贏正軌。他呼籲兩國產業協會和企業做辛勤耕耘的「農夫」，既要「除蟲」，對將經貿問題泛政治化、泛安全化大聲說不，也要「育種」，多行開拓之舉、多揚共贏之帆，讓中美農業合作枝繁葉茂、健康成長。

　　是次活動由美國大豆出口協會與中國食品土畜進出口商會共同主辦，兩國有關行業協會、農企、學者等參加。（新華社）

