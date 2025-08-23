長沙開億元罰單  打擊非法代孕 (16:56)

據長沙縣政府披露，當局針對此案立案9宗，對涉案13人作出處罰。

其中，4名開辦者被沒收涉案藥品器械，沒收違法所得885.5萬元，罰款13282.5萬元；4名人員為非醫師行醫，共計被沒收違法所得282.69萬元，罰款1978.83萬元；一名醫師被警告、沒收違法所得15.75萬元、罰款3萬元、暫停執業活動1年；4名輔助人員被沒收違法所得59.82萬元。

據開福區政府披露，當局針對此案共立案4宗，對涉案5人作出行政處罰。

其中，兩名代孕機構開辦者被沒收涉案藥品器械，沒收違法所得167.9萬元，罰款2518.5萬元；一名醫生被警告，沒收違法所得11.75萬元，罰款3萬元，暫停執業活動一年；一名護士被沒收違法所得6萬元；一名實驗室人員被沒收違法所得1萬元。

據「大象新聞」5月12日報道，其中一個地下代孕機構位於長沙縣一棟鄉間別墅，內部設施齊全，每天有大約10名疑似代孕母親由無牌私家車接送到此；其中有一名參與代孕的女子為聾啞人士，收受了28萬元報酬。執法人員進入另一個位於開福區的地下代孕機構時，代孕機構職員慌忙逃跑，將一名處於麻醉狀態的女子留在手術枱。（大象新聞）