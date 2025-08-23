明報新聞網
即時兩岸

上海女中學生軍訓猝死  校方封口 (01:43)

上海交通大學附屬中學嘉定分校高一新生歐陽雅文日前在東方綠舟景區內接受軍訓期間猝死，年僅15歲。事件直至8月22日獲內地媒體披露才引起廣泛討論，並衝上微博熱搜。

據陝西《華商報》，死者母親周女士表示，女兒8月14日下午2時前後被人發現倒在路邊，出現抽搐、失禁等症狀，送院途中停止呼吸。病歷指出，救護車到場前自救措施僅有「吸氧」，周女士質疑景區和校方未能及時採取有效的急救措施，導致女兒錯過搶救時機。周女士表示，已向警方申請驗屍。

事發後校方宣布提前結束軍訓，但被指向學生、家長等知情者施壓，要求不得公開傳播事件；社交平台相關帖文也遭到審查。

對於事件，上海交通大學附屬中學嘉定分校表示，正配合警方調查，不便公開具體情況；東方綠舟景區表示，暫時沒有信息可以提供。涉事的東方綠舟景區位於上海市青浦區，是上海市青少年校外活動營地，為上海市教育委員會直屬事業單位，每年接待大批學生在此軍訓。

上海氣象部門曾在14日中午發布高溫黃色預警，預計當天最高氣溫突破35℃。網民懷疑死因與中暑有關，呼籲當局取消軍訓。學生軍訓是內地由各級教育部門和軍事機關共同實施的軍事訓練活動。各地高校和高中通常在8月份針對即將入學的新生舉行為期一至兩周的軍訓，訓練內容基本以步操為主。（綜合報道）

相關字詞﹕軍訓 猝死 上海

