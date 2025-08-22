外交部：上合峰會20多國領袖出席  習近平將宣布新舉措新行動 (15:58)

屆時，國家主席習近平將同20多位外國領導人和10位國際組織負責人聚首海河之濱。習近平將主持成員國元首理事會會議和「上合組織+」會議，並分別在上述兩場會議上發表主旨講話，宣布中方支持上合組織高質量發展、全方位合作的新舉措新行動，提出上合組織建設性維護二戰後國際秩序、完善全球治理體系的新方法新路徑。

習近平將同其他成員國領導人共同簽署並發表《天津宣言》，批准《上合組織未來10年發展戰略》，發表世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80周年的聲明，通過關於加強安全、經濟、人文合作的一系列成果文件，為上合組織未來發展指明方向。

習近平還將為與會的各國領導人和國際組織負責人舉行歡迎宴會，密集舉行多場雙邊活動。

中方希望通過天津峰會，同上合組織國家凝聚政治共識，激發合作動能，發出共同聲音，採取聯合行動，以上合組織的穩定性和堅韌性應對國際環境的不確定難預料因素，為本地區各國人民創造持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、和諧友好的良好環境。（新華社）