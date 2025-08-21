南沙永暑礁發現儒艮  專家：漂流而來且營養不良 (20:55)

不過，世界自然保護聯盟物種生存委員會海牛目專家組委員、儒艮專家王敏幹表示，從目前掌握的情況來看，這次更可能是個體偶然出現在永暑礁海域，而不是一個種群穩定存在的迹象。

王敏幹說，儒艮通常依賴海草床作為主要食物來源，但永暑礁附近並沒有已知的大型海草床分布，「結合海流和季風的影響，我認為，這頭儒艮很可能是從越南、菲律賓或印尼一帶漂流而來，而不是說明本地已經出現了恢復的種群。」

王敏幹指出，從科研人員提供的影片和影像可見，該儒艮背部的骨骼線條相當明顯，而健康的儒艮背部應該是圓潤飽滿的，如果能看到明顯的脊椎骨，就說明牠可能已經缺乏足夠的食物，身體狀態偏消瘦。

王敏幹解釋，儒艮每天需要攝入幾十公斤的海草來維持基本代謝，如果長期得不到充足食物的話，就容易出現營養不良，甚至飢餓的迹象。這頭儒艮的消瘦，很可能與漂流過程中離開了海草床棲息地有關。不過，從呼吸和浮沉的節律來看，牠並沒有表現出急迫或嚴重衰竭的迹象，「所以，我整體判斷，牠是一頭成年個體，處境並非危險，但絕不算健康。」

被稱為「美人魚」的儒艮，是海牛目儒艮科唯一現存海洋物種，在世界自然保護聯盟IUCN紅色名錄中被列為易危物種。2008年，海南省東方市發現的死亡儒艮是中國大陸最後一次目擊記錄。2022年，儒艮被宣布在中國大陸沿海功能性滅絕。

這次是中國科研人員首次在該海域發現儒艮的持續活動蹤迹，填補了該海域的物種分布空白，更是近30年來我國南沙群島及南海中部海域首次有科學影像佐證的儒艮活體記錄。（科技日報、新京報）