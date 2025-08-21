嫦娥六號月壤揭示阿波羅盆地41.6億年前形成 (15:38)

月球表面遍佈的巨型撞擊盆地，大多數是約38億年前太陽系內小天體撞擊的遺蹟。太陽系內的「撞擊風暴」，在距今約38億至40億年間究竟是出現了強度驟增，還是逐漸減弱，科學界中一直存在爭論。

徐義剛說，嫦娥六號採樣點所在的阿波羅盆地位於月球南極—艾特肯盆地內部，是該區域最大的次級撞擊構造，其形成年齡可能標誌着晚期重轟擊事件的啟動時間，從而成為破解這場「撞擊風暴」謎題的關鍵。研究團隊在僅3.5克的月壤中，發現三顆直徑為150至350微米的特殊岩石碎屑。這些岩屑是阿波羅盆地形成時產生的撞擊熔融岩石，是記錄撞擊事件最理想的「岩石時鐘」。

研究團隊最終確認岩屑記錄的41.6億年為阿波羅盆地的形成年齡。這一研究將月球晚期重轟擊事件的開始時間點向前推進至少1億年，更新了「撞擊風暴」開始的時間。徐義剛稱，月球晚期重轟炸期間的撞擊通量是呈漸變衰減趨勢，並不支持距今約38億至40億年間撞擊通量激增的假說。（科技日報）